Učily se tam lyžovat celé generace lidí, na Třebíčsku to bývala vlastně jediná pořádná sjezdovka s profesionálním zázemím. Nyní však éra lyžařského střediska Jalovec skončí. Oba tamní vleky definitivně zmizí. „Musím říct, že je to pro mě šok,“ sdělil senior Josef Nováček, když se tu zprávu dozvěděl. „Jezdili jsme tam s kamarády od sedmdesátých let. Tehdy ještě samozřejmě nebylo umělé zasněžování, ale tenkrát také bývalo plno sněhu,“ zavzpomínal důchodce z Třebíče.

Lyžařské vleky z Jalovce se zkrátka odstraní. „Ukončujeme provoz a vleky nejspíš dáme do šrotu,“ potvrdil Pavel Škorpík ze sportovního klubu. „My bychom jezdili, ale jak není otevřená hospoda, nemá to cenu. Ti lidé potřebují zázemí, musejí se někde ohřát. Před časem se objevil zájemce, který by koupil lyžařský areál a zároveň i restauraci, z toho ale nakonec sešlo,“ sdělil Škorpík.

Ten neskrývá, jak ho celá situace mrzí. „S kamarády jsme do toho dali kus života. Teď ale nezbývá, než ty portály, na kterých je vlek umístěný, odstranit. Zbylé vybavení se asi zakonzervuje, elektřina tam také zůstane, kdyby snad přišel někdo, kdo by chtěl vleky zase provozovat,“ popsal Škorpík.

Dva vleky na Jalovci

Na Jalovci jsou dva vleky, klub by je měl demontovat v průběhu tohoto a příštího roku. Hlavní vlek byl trochu specifický – na rozdíl od většiny jiných areálů nevedl podél sjezdovky, ale lesním průsekem nacházejícím se zcela mimo sjezdovku. V dobách, kdy býval přírodní sníh, to bylo jedno. S příchodem teplých zim a potřebou vyrábět sníh uměle, to však přineslo komplikace. „Museli jsme zvlášť zasněžovat i ten průsek, což samozřejmě znamenalo náklady navíc,“ uvedl Škorpík, který poznamenal, že okolí Jalovce se v posledních době značně proměnilo. „Před kůrovcovou kalamitou byly všude kolem lesy, teď je to měsíční krajina,“ doplnil smutně člen Sportovního klubu Jalovec.

Starosta Číchova František Veleba informoval, že zástupci klubu už o svém záměru seznámili i tamní zastupitele. „Předají nám zpět pozemek. Chápeme je, bez restaurace to nejde. Navíc byly problémy už dřív během covidu, kdy nemohli jezdit. Tehdy nás požádali o prominutí nájmu, v čemž jsme jim tenkrát vyšli vstříc,“ uvedl starosta.

Když zasněžujeme čtyři dny a noci, zůstaneme bez vody

Podle něj obec nemá moc jiných možností, než vzít novou situaci na vědomí. „Také je nám líto, že provoz vleků skončí, ale odkoupit ten areál nemůžeme. Jsme malá obec s pětimilionovým rozpočtem. Přímo pro obec se ale až tak příliš neděje. Klub nám tímto přestane platit nájem a jestli budeme mít v obecní pokladně o zhruba padesát tisíc ročně víc, nebo míň, to už nehraje příliš roli. Prostě z té sjezdovky bude pastvina,“ dodal Veleba.

Vlek na Jalovci fungoval od roku 1969. Jeho portály jsou původní, stejný typ je nyní v provozu údajně už jen kdesi na Slovensku. K dispozici byly dva vleky – hlavní, který využívali lidé jezdící po horní i dolní sjezdovce, a dětský, obsluhující jen horní úsek. Sportovní klub celou sjezdovku a lesní průsek, jímž vedl hlavní vlek, zasněžoval osmi sněhovými děly a třemi sněžnými tyčemi. Dříve tu bývala i lyžařská škola a škola snowboardingu.

Celková délka sjezdovky činila šest set metrů a její převýšení bylo téměř sto metrů. Hlavní vlek měl kapacitu 780 osob za hodinu. Horní úsek měřil 140 metrů a převýšení tu bylo pětadvacet metrů. Vlek u ní měl kapacitu 730 osob za hodinu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Po bazénu zůstala jen díra. Do koupaliště na Polance v Třebíči se zakously bagry