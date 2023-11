Pokud si chtěli lidé z Třebíčska zalyžovat třeba jen během odpoledne po práci, většinou zamířili na vrch Jalovec. Tamější turistické středisko stejného jména cílilo na lyžaře desítky let. Jezdily sem lyžařské kurzy, o víkendech tu vždy bývalo plno sportovců, kteří se proháněli na šestisetmetrovém svahu a využívaly dva vleky. Jeden pro dospělé, druhý pro děti a začínající lyžaře. „Já se tam učila lyžovat. Malý vlek je v polovině severní sjezdovky, ta je pohodová a pro začátečníky ideální. Pak se sjezdovka stáčí doleva, zužuje se a jsou tam muldy. Tam jsem se jako holka bála, ale když jsem se naučila jezdit, moc jsem si to užívala. S kamarády jsme pak jezdili i v takovém tom průseku, který začínal přímo u výstupu z vleku a ústil na spodní sjezdovku. Ale to šlo jen tehdy, když bylo hodně sněhu,“ zavzpomínala Alena Slabá z Třebíče.

Senior Josef Nováček si Jalovec oblíbil už asi před čtyřiceti lety. „Možná i dřív. Tehdy se samozřejmě ještě uměle nezasněžovalo, to ale nijak nevadilo. Sníh byl každou zimu. Na Jalovec jsme z Třebíče jezdili vlakem. V Číchově jsme vystoupili, lyžáky jsme měli v batohu, lyže jsme hodili na ramena a šli ty dva kilometry hezky po svých. Všude bylo nasněženo, úplně jako na horách. Tenhle dojem ještě násobila podoba té hlavní budovy, která vypadá skutečně jako horská bouda,“ popsal Nováček.

Jenže hlavní budova s restaurací i veškerým zázemím a přilehlých šest chat, které sloužily k ubytování hostů, jsou už delší dobu mimo provoz.