Uvízlá loď ze Suezského průplavu: podívejte se, jak by vypadala v centru Třebíče

Kontejnerová loď Ever Given se stala slavnou poté, kdy uvízla na mělčině a zablokovala Suezský průplav. Loď má 400 metrů na délku, podívejte se, kolik místa by zabrala ve městech na Vysočině.

Kontejnerovou loď Ever Given, která téměř týden blokovala Suezský průplav, se podařilo uvolnit. Jak by to vypadalo, kdyby se zasekla v Jihlavě u Prioru. | Foto: http://evergiven-everywhere.glitch.me/

Ever Given

délka 399,94 m

výška 58,8 m

rychlost 42.2 km/h Webovou aplikaci vytvořil Garrett Dash Nelson. Kombinuje satelitní mapu zeměkoule a fotografii kontejnerového kolosu. Na stránce http://evergiven-everywhere.glitch.me/ si tak můžete loď umístit na jakékoli místo na zeměkouli. A nemusíte se bát, že poměr lodi k okolí netrefíte. Tvůrce v hravé aplikaci myslel i na toto a loď zachovává poměrnou velikost k místu, kam ji dáte. FOTO: Zelené pivo ve Třech Studních teklo proudem, zafungovalo kouzlo odříkaného Přečíst článek › My jsme čtyřsetmetrovou loď zkusili umístit do řeky Jihlavy a rybníku u Zelené hory, ale i k Prioru v Jihlavě, na dálnici D1, a do center Třebíče a Pelhřimova. A kam byste ji "zaparkovali" vy?