Podle ní se služby stávajícího provozovatele za poslední dva roky zlepšily. „Ať už tam ale zůstane on, nebo přijde někdo jiný, určitě bychom chtěli, aby víc než dosud využíval budovu informačního centra a její okolí,“ doplnila Hůlková.

Na Dalešické přehradě se výletní loď plaví od roku 2007. Nejdříve zdejší vody brázdila loď Vysočina, od roku 2011 zde turisty i místní vítá loď Horácko. Jejím kapitánem je Milan Jahoda. „Do výběrového řízení půjdeme, to zkrátka nejde nezkusit,“ potvrdil Jahoda. Co nového by chtěl cestujícím nabídnout, však zatím zveřejnit nechtěl. „Máme nějaké myšlenky, ale zatím si je necháme pro sebe. Počkejte po skončení výběrového řízení,“ odvětil kapitán.

Podívejte se na křest lodi Horácko v roce 2012.

