Je to pěšina, kudy lidé chodí na procházky. Vede i přes hranici katastrů Okříšek a Přibyslavic. Právě na hranici je lavička. Představitelé Okříšek tam plánují vysázet lípy přátelství.

Ilustrační foto. | Foto: Jarmila Kuncová

„V současnosti je téma výsadby zeleně hojně skloňované a žádoucí, i proto nás napadlo vysázet u lavičky lípy přátelství. Každá obec by tam dala jednu. Stromy by udělaly stín a bylo by z toho příjemnější místo,“ řekl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.