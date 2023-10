/VIDEO/ Náves v Lipníku na Třebíčsku už po padesáti letech místním nevyhovuje. Zastupitelé se proto rozhodli centrum obce proměnit. Starosta Lipníku Petr Sameš Deníku řekl, že chce na náves vrátit život.

Obec Lipník na Třebíčsku. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

„Vytvoříme na návsi podmínky, aby se tam mohly pořádat obecní akce. Bude to místo pro setkávání lidí, což dnes není dost dobře možné. Uzpůsobíme centrum obce tak, aby obyvatelé měli důvod tam přijít,“ přiblížil změny starosta Lipníku.

Opravili nejobtížnější křižovatku. Podívejte, jak teď rozcestí v Lipníku vypadá

Obec už má hotovou studii, jak by mohlo její centrum vypadat. Nově by měla na návsi stát například pergola, houpací lavice nebo budova s toaletami. Starosta Sameš dodal, že je ještě potřeba získat finance. „Sami to zaplatit nezvládneme. Budeme potřebovat dotace. Vyjde to na nižší desítky milionů korun. Když to půjde hladce, hotovo bychom mohli mít do dvou let,“ sdělil starosta.

Video: Lipník upraví náves

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Místní už si návrhy na přebudování návsi prohlédli. Až bude rekonstrukce hotová, se těší Jana Mikulášová. „Uvidíme ještě, kdy se toho dočkáme. Ale teď se mi to líbí, i když nakonec to může vypadat trochu jinak. Nejvíc mě zaujal altán. ten určitě bude stát za navštívení,“ ohodnotila obyvatelka Lipníku. V létě v Lipníku dokončili úpravu komplikované křižovatky.