Tato silnice by mířila z Přibyslavic k Okříškám západním směrem. Na obchvat by se napojila buď v kopcích nad městysem, nebo by kopírovala železniční trať těsně u Okříšek a připojila by se na okruh jihozápadně od městysu. „Pod peticí jsou zejména podpisy lidí, kterých se tato varianta nějakým způsobem týká. Ale překvapilo mě, že petici podepsali třeba i lidé z Rokytnice nad Rokytnou, Čáslavic, a dokonce i Prahy. Zrovna tato varianta je ale natolik nákladná, že v tuto chvíli asi není reálná. Nicméně petici řešit musíme,“ sdělil Ryšavý s tím, že petiční archy radní předají zastupitelstvu coby nejvyššímu orgánu městyse.

Chtějí ulehčit nákladní dopravě u Okříšek. Nemohou se však dohodnout jak