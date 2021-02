Letošní premiéru s participativním rozpočtem zažívají v Jemnici. Naopak pravidelně jej využívají v Náměšti nad Oslavou nebo v Třebíči. Participativní rozpočet je možnost, jako obyvatelé měst mohou vstoupit do rozpočtového procesu a určit, na co budou vynaloženy veřejné finance.

V Jemnici pro tento rozpočet na rok 2021 vyčlenili částku jednoho milionu korun. „Je to snaha vedení města postupovat nadále v duchu „O vás s vámi“. Při tvorbě návrhů pro participativní rozpočet se obyvatelé setkávají na diskusích, kde řeší co by si přáli ve své obci změnit a jak,“ nastínil starosta Jemnice Miloň Slabý.