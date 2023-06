„V Třebíči je na výběr ještě aquapark Laguna. Je pěkný, má více atrakcí, ale Polanka je v hezčím prostředí. Kam se člověk podívá, tam je zeleň. Někteří lidé sice říkají, že tam bývá studená voda. Ale když je léto, tak se člověk potřebuje osvěžit. Navíc se teď znovu zprovoznily i ty historické šatny. To je super. Kde jinde máte pro sebe celou kabinku?“ vypočítává třicátník, který na Polanku podle jeho slov chodil už jako malý kluk s rodiči. Muži se zamlouvá i široká škála občerstvení, které si lze přímo v areálu koupit. „Když už na Polanku jdu, většinou si dám smažák. Anebo když mě honí mlsná, tak palačinku s čokoládou,“ říká Stárek.

Celodenní vstupné na Polanku pro dospělého stojí bez pěti korun stovku. Smažený sýr vyjde na devětašedesát korun, palačinka na pětatřicet. A třeba hranolky na devětačtyřicet korun. Pivo „desítka“ je k mání za devětatřicet korun. „Oproti loňsku jsme vstupné nezdražili. U občerstvení jsou změny jen kosmetické. Energie šly nahoru, takže jídlo podražilo asi o deset procent, ceny nápojů jsou ale víceméně stejné,“ informuje ředitel areálu Jiří Novák.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Na Polance si lidé mohou užít i skokanské věže, pětaosmdesát metrů dlouhého tobogánu či si zahrát minigolf. K dispozici jsou nohejbalové či volejbalové hřiště a dětské houpačky a prolézačky. Všechny tyto atrakce jsou již zahrnuty v ceně vstupného.

To Alena Slabá se nejradši jezdí koupat do Bransouz. „Je to tam takové domácké. A teď, kdy mám dítě, oceňuji i domečky pro děti a pískoviště. Dřív jsem tam jezdila i na kole, to ale s malým dítětem nejde. Auto máme jen jedno, ale i když ho přítel potřebuje, klidně mohu sednout na vlak. Nádraží v Bransouzích je jen několik stovek metrů od koupaliště,“ vysvětluje mladá žena z Třebíče.

Koupaliště Polanka v Třebíči



Dospělí– celodenní 95 Kč, od 17 hodin 75 Kč



Senioři nad 62 let, ZTP, ZTP/P – celodenní 75 Kč, od 17 hodin 55 Kč



Děti do 140 cm, studenti do 26 let – celodenní 65 Kč, od 17 hodin 45 Kč



Děti do 100 cm Zdarma



Rodina 1 dospělí + 2 až 3 děti – celodenní 195 Kč



Rodina 2 dospělí + 1 až 3 děti – celodenní 245 Kč



Ceny občerstvení na Polance:

Pivo Arnoštova hořká 10°

0,5 l – 39 Kč, 0,3 l – 31 Kč

Smažený sýr 69 Kč



Koupaliště Bransouze



Vstupné dobrovolné

Plzeň 12°

0,5 l – 49 Kč, 0,3 l – 39 Kč

K jídlu například klobása, pizza atd.



Koupaliště Kojetice



Radegast 12° 40 Kč

K jídlu například pizza, klobása.



Koupaliště Rokytnice nad Rokytnou



Vstupné dobrovolné

Starobrno 11° – 30 Kč

V restauraci na koupališti se vaří jídla po celý rok.

Na koupaliště v Bransouzích je vstupné dobrovolné.

„Kasička na vstupné visí hned u vchodu, který bývá vždycky obsypaný jízdními koly. Zdejší bufet je vyhlášený a já se ani nedivím. Je tam klid a stín,“ usmívá se Slabá.

Kolo jako ideální přibližovadlo k osvěžení využívá i Lucie Vybíralová.

„U nás v Jaroměřicích nad Rokytnou máme hezké koupaliště, ale já stejně nejraději jezdím do Rokytnice. Jednak jako studentka nemůžu tak úplně hýřit na vstupném, jednak jsem na rokytnické koupaliště jezdila už s rodiči a jsem tam zvyklá. Navíc tam bývají i fajn zábavy,“ uvádí Vybíralová další ze svých kritérií, proč ke koupání volí právě koupaliště v Rokytnici nad Rokytnou.

I tam zaplatí vstupné jen ten, kdo chce. V areálu je také hostinec s rozlehlým krytým venkovním posezením. Jedenáctistupňové pivo tam stojí třicet korun.

Když Vybíralová jede na kole do Rokytnice, musí minout i koupaliště v Kojeticích. „Tam ale bývá dost stín,“ namítá studentka.

To však nevadí důchodci Josefu Nováčkovi z Třebíče. „Do Kojetic jezdím už desítky let. Dřív jsem na tamních hřištích hrával i tenis. To je sice už minulost, ale i tak jsem rád, jak se areál v poslední době vzmohl. Vyrostlo tam nové hřiště a taky takové ty velké prolézačky pro dospělé, na kterých mohou posilovat,“ nenechá na kojetické koupaliště dopustit Nováček.

Ten kvituje i kvalitu tamního piva. „Mají tu jedenáctku Zubra za šestatřicet korun. Mně osobně fakt chutná. A asi nejsem sám, protože v bufetu je tu pořád plno,“ dodává senior.

Další zajímavá koupaliště na Třebíčsku:



Jaroměřice nad Rokytnou – celodenní vstupné pro dospělého 95 Kč (atrakce, lehátka atd. zpoplatněny)



Moravské Budějovice – celodenní vstupné pro dospělého 150 Kč (atrakce, lehátka atd. zpoplatněny)



Přírodní biotop Jemnice – celodenní vstupné pro dospělého 80 Kč (lehátka zpoplatněna)