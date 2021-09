Radnice totiž nově na rybník nechá nainstalovat plovoucí poldry. „Jde vlastně o plovoucí mola, budou na sobě mít i žebříky vedoucí do vody,“ popsala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. „Mola budou na hladině, povedou k nim různé přístupové lávky, po kterých budou moci lidé chodit, slunit se na nich nebo na nich sedět. Zkrátka poslouží k vodní rekreaci,“ shrnul starosta města Pavel Pacal.

Kromě léta budou mít uplatnění i v zimě. „Kuchyňka je hojně využívaná bruslaři, lidé si na mola budou moci sednout, protože budou dřevěné, a pohodlně se na nich přezout do bruslí. Využití je opravdu celoroční,“ nastínil místostarosta Vladimír Malý.

Dřevěná konstrukce, která popluje na sudech, přibude na rybníce ještě letos. „Konkrétně by to mělo být hotové do konce listopadu. Náklady na zřízení pontonů jsou zhruba šest set tisíc korun,“ doplnil starosta Pacal.

Pontony budou ze dvou stran rybníka. „První bude umístěný z plážičky před zemědělskou školou. Druhý bude naproti. V místě, kde jsou schodky do vody,“ popsal Malý.

Participativní rozpočet

Nápad na plovoucí mola je jedním z osmi vítězných, které uspěly v loňském ročníku participativního rozpočtu. „Dále tam byl požadavek na celkovou rekultivaci okolí rybníka, mola jsou pouze jednou částí,“ komentoval starosta.

V rámci participativního rozpočtu lidé mohli navrhovat projekty, které mají za cíl zlepšit veřejný prostor města. Z finálních osmi projektů pak obyvatelé vybrali čtyři, které se uskuteční. Kromě vylepšení rybníku Kuchyňka například radnice vybuduje herní zónu pro sídliště v okolí Základní školy Benešova, dětské hřiště u vstupu do Libušina údolí nebo hravý chodník u Základní školy Kpt. Jaroše. Vítězné projekty vyjdou město podle odhadů na tři miliony korun.

Vítězné projekty participativního rozpočtu:



Obnova nádvoří u ZŠ Benešova

- nová herní zóny s lanovými aktivitami, a prvky na chodníku



Dětské hřiště u Libušina Údolí

- pod kaštanovou alejí u hlavního vstupu přibydou skluzavky, lezecké stěny a prostor pro další aktivity



Rekultivace okolí rybníku Kuchyňka

- zbudování naučné stezky, doplnění mobiliáře a oprava pláže na rybníku



Hravý chodník u ZŠ Kpt. Jaroše

- nový mobiliář, úprava zeleně a hrací plány pro šachy a člověče nezlob se, bosá stezka