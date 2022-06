Na sklonku léta se ale dočká nápravy. Frekventovaná spojnice v Týnském údolí se v úseku mezi Vodovodním rybníkem a rybníkem Baba, kterému Třebíčané přezdívají Babák, dočká veřejného osvětlení. „Na radnici se kvůli tomu obrátili občané, je to na jejich žádost. Tamní úsek není osvětlený, lidí tudy ale chodí hodně. Největší problém je to problém v zimě, kdy už ve čtyři hodiny bývá tma,“ vysvětlil místostarosta Vladimír Malý.

Nové osvětlení ocení také turisté, kteří do těchto míst míří do zdejšího geoparku či na nedaleký židovský hřbitov. Práce potrvají od 25. července do 31. srpna a vyjdou na 770 tisíc korun.