Maximální částka na jeden projekt je stanovena na jeden milion korun včetně daně, přičemž minimální náklady projektu nesmí být menší než 100 tisíc korun včetně daně.

Od 1. března do 30. června příštího roku se uskuteční sběr podnětů. Od 1. října do 30. listopadu bude veřejnost hlasovat a do 10. prosince budou vyhlášeny výsledky. V následujícím roce se pak vybuduje to, k čemu se veřejnost přiklonila.

Mění se počet podporovatelů jednotlivých projektů z 50 na 25, kteří svým podpisem vyjádří souhlas s navrženou akcí. Dále každý hlasující bude moci udělit tři pozitivní a jeden negativní hlas - ten použije až v momentě, kdy udělí nejméně dva pozitivní.

„Aby to nebylo jen o tom, že někdo bude navržené záměry pouze negovat,“ zdůraznil třebíčský starosta Pavel Pacal.