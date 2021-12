Na vrcholu se v poledne sešlo několik stovek lidí. „Je úplně jedno, jestli je to oficiální akce, nebo není. Lidi stejně jdou. Chtějí se sejít a popřát si do nového roku,“ prohlásil Jaroslav Kučera z Chlístova, který se těchto výšlapů účastní pravidelně. Stejně jako lidé z Čáslavic, Rokytnice nad Rokytnou, Štěměch, Dašova, Předína, Želetavy, Římova a dalších obcí – včetně okresní Třebíče.

Z té se na vrchol vypravili i členové Klubu českých turistů. „Tentokrát jsme ale nevyrazili přímo z Třebíče. Jdeme sem z Heraltic přes Kobylí hlavu. My sem chodíme před silvestrem už řadu let, začali jsme ještě předtím, než se to tu začalo pořádat a než tady vznikla rozhledna,“ sdělil předseda třebíčských turistů Ladislav Tomáš.

Z rozhledny je dobře patrná odlesněná krajina okolí Mařenky. Zatímco ještě před několika lety byly všude kolem ní husté lesy, nyní jsou zde holiny. „Ani v okolí Heraltic už žádné lesy nejsou. Je to opravdu zvláštní pohled. Na druhou stranu se teď z kopců nabízejí zajímavé výhledy,“ zamyslel se Ladislav Tomáš.