Naposledy peníze od Nadace ČEZ putovaly do Centra pro rodinu Vysočina. Tady za ně nakoupili třicet notebooků pro děti ze sociálně slabších rodin, které by se jinak nemohly účastnit on-line výuky. „Jedná se především o rodiny s více dětmi nebo které se nacházejí v obtížné situaci a nemohou z vlastních prostředků pořídit potřebné technické vybavení pro všechny svoje děti,“ přiblížila ekonomka Centra pro rodinu Vysočina Slávka Dokulilová.

Aplikace funguje jednoduše. Zájemci si ji stáhnou do svých chytrých telefonů a zapnou při jakékoliv sportovní aktivitě, a je jedno, jestli jde o běh, plavání, jízdu na kole nebo třeba chůzi. Za jednotlivé zdolané kilometry sbírají body, které pak přiřadí projektu, který je jim sympatický. Ty s nejvíce body pak Nadace CEZ podpoří.

„Zapojit se může úplně každý, ať je mu pět nebo sto let, ať uběhne obden maraton nebo je rád, že dojde do obchodu a zpátky. To je naše filozofie a obliba EPPky dokazuje, že touha lidí pomáhat druhým je obrovská,“ pochvalovala si ředitelka nadace Michaela Ziková.