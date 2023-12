Dále se dočtete: O unikátnosti Vranovské přehrady jako zdroje pitné vody. Co by na Vranově chtěli vodaři postavit. Jak vodaři chtějí heraltickou vodu dostat na sever Třebíče.

Podle něj jsou na tom nejhůře lokality, kde lidé sice mají vybudovaný vodovod z vodáren, ale ještě pořád také soukromé studny. „Tam je spotřeba naší vody dvacet litrů na osobu a den. Provoz vodovodu je tam velmi neefektivní ekonomicky i technicky,“ doplnil Hedbávný s tím, že ideální denní spotřeba vody na osobu a den by byla něco přes sto litrů. „Byl by to standard hygienický, ale také standard pro cenotvorbu. Pak by jednotková cena byla o něco nižší,“ dodal zástupce vodáren.

Zní to doslova kacířsky, ale je to tak – lidé by měli více roztočit kohoutky s pitnou vodou. Šetří jí totiž tolik, že následná údržba vodárenských zařízení ji prodražuje. „Například když se budoval vranovský vodovod , počítalo se se spotřebou až dvě stě litrů na osobu a den. Dnes je to zhruba devadesát litrů na osobu a den. Pokud má voda v trubkách velkou dobu zdržení, její kvalita tím trpí,“ vysvětlil Jaroslav Hedbávný z třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti (VAS).

Dalšími mohou být dle Hedbávného třeba Moravské Budějovice či Jemnice. „V Moravských Budějovicích byl obrovský masný a mlékárenský průmysl. To už ale pominulo. A z Jemnice po devadesátém roce odešli vojáci a spotřeba vody tam klesla na čtyřicet procent.“

Co se týče vody je zmíněné Znojmo pro Třebíč klíčové. Přesněji řečeno Znojemsko s jeho Vranovskou přehradou a jejími 132 miliony kubíky vody. Z vranovské Štítarské zátoky se odebírá voda pro značnou část Třebíčska. „Vranov je ale unikátní tím, že přitom není vodárenskou nádrží. Primárně byl budován před válkou jako protipovodňová, závlahová a rekreační nádrž. O vodárenském odběru bylo rozhodnuto až v sedmdesátých létech,“ popsal Hedbávný s tím, že z toho důvodu má Vranov i nezvyklé zařízení pro odběr vody.

„Je jím ponton, který plave na vodě. Kopíruje stav hladiny. My známe jeho maximální výšku, tou je maximální stav hladiny. Nyní jsme ale na minus osmi metrech. Jeho nejnižší výšku naštěstí nevíme, ale měla by být minus sedmnáct metrů. V roce 2010, kdy Povodí Moravy opravovalo hráz a muselo se hodně vody upustit, to bylo minus třináct metrů,“ nastínil Hedbávný s dovětkem, že tato technika není pro odběr vody úplně ideální. „Dochází tam k obrovskému namáhání pružných spojů potrubí i kabelových spojů. Ten ponton nekopíruje jen hladinu, je namáhaný i v druhé ose, tedy vlnami. Proto teď uvažujeme o výstavbě pevné odběrné věže,“ doplnil vodař.

Věž není ještě vyprojektovaná. Je nutné posoudit lokalitu a udělat rozsáhlý průzkum. Předpokládá se ale, že vzhledem k vybudovanému potrubí by měla být poblíž stávající lokality. „Reliéf dna je velmi složitý, je to skála, která padá přímo do vody. Zakládat tam stavbu tedy nebude jednoduché,“ zamyslel se Hedbávný, který až do konce letošního listopadu třebíčskou divizi VAS řídil.

Na jeho místo nastoupil Michal Ondráček, jehož úkolem nyní bude zejména dokončit stavbu velké úpravny vody v Pokojovicích na Třebíčsku. Poblíž vznikly také nové vrty pro odběr kvalitní podzemní heraltické vody. S tím souvisí i projekt, který mohou obyvatelé Třebíčska vidět u Kracovic.

Tato obec patří ke Starči a nestaví se tam jen nový vodovod, jak by se na první pohled mohlo zdát. „Budujeme tam propojení vodojemů Třebíč-Borovina a Střítež. Díky tomu budeme schopní dostávat vodu z nové úpravny v Pokojovicích, tedy heraltickou, do vodojemu Střítež a pak dále na východ Třebíče a poté na severní část města. Tam by mělo dojít ke smíchání vody heraltické, vranovské a mostišťské,“ objasnil Ondráček.

Sever Třebíče dosud čerpal vodu z Vodní nádrže Mostiště. „I na severní části bude tedy určitý podíl heraltické vody. Jedná se vlastně o vodárenský obchvat Třebíče. Díky navýšení výkonu prameniště v Heralticích na dvojnásobek bude zejména v Třebíči možné navýšit podíl heraltické vody na úkor vody z Vranova a Mostiště. Významně se tak zvýší podíl podzemní vody oproti povrchové,“ dodal ředitel vodáren.