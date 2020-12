Letošní Silvestr na Vysočině? Slavit se bude, ale tajně v bytě nebo v garážích

Každý rok se manželé Sommerovi z Havlíčkova Brodu chystali na Silvestra někam do společnosti. Letošní konec roku budou ale stejně jako další lidé na Vysočině prožívat úplně jinak. „Zůstaneme doma u televize. Letos poprvé. Je to ale nesmysl,“ vyjádřil se Jan Sommer. Kvůli vyhlášenému pátému stupni protiepidemického systému PES zůstanou totiž zavřené hospody, bary a zrušené byly všechny hromadné oslavy. Navíc od devíti večer až do pěti ráno platí zákaz vycházení.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Taneček

Majitelé restaurací a hotelů, catteringové firmy nebo například půjčovny společenských šatů tak přijdou o nejvýnosnější akci roku. Platí to i pro restauraci U České koruny v Lipnici nad Sázavou. Provozovatelé, manželé Haškovi, v poslední den roku nechají otevřené jen výdejní okénko. A zapálí oheň na terase, aby se příchozí mohli ohřát. „Zaměstnanci jsou doma. My koukáme z okna, místo abychom běhali kolem plotny,“ povzdechl si Martin Hašek. Také restaurací Panský dům v Chotěboři zněla loni na Silvestra živá hudba a v sále se tančilo. Letos se musí lidé spokojit jen s výdejem silvestrovských specialit u okénka. „Už to nemá cenu komentovat. Musíme věřit, že bude líp,“ uvedl provozní Jiří Pešek. FOTO: Zakázané zboží za igelitem. Takhle to nyní vypadá v obchodech na Vysočině Přečíst článek › Nejznámější jihlavský hotel Gustav Mahler, centrum každoročních oslav, je od Vánoc zavřený úplně. Zrušil vše až do odvolání, zaměstnanci jsou doma. Hona na lidi nebudou Podle názoru mnohých hostinských a majitelů restaurací z Vysočiny je zrušení silvestrovských oslav nesmysl, který může pandemickou situaci naopak ještě zhoršit. „Slavit se stejně bude, ale tajně. Lidé se sejdou někde v bytě nebo v garážích, takže počty nakažených kvůli zákazu ještě stoupnou,“ myslí si třeba Martin Hašek. Takovou možnost připouští i ředitel Městské policie Chotěboř Jiří Novotný. „Zrušení oslav Silvestra je podle mého názoru kontraproduktivní. Strážníci ale žádné hony na lidi pořádat nebudou. Je to na zodpovědnosti každého jednotlivce. Nemáme možnost a ani chuť kontrolovat všechny garáže a byty ve městě, jestli se tam neslaví,“ reagoval Novotný na dotaz Deníku, jestli městská policie nechystá na Silvestra kvůli zákazu oslav mimořádné obchůzky. Letní dovolená? Zase doma. Vysočina láká na dětské cíle i vyjížďky na koni Přečíst článek › Zákazníky kvůli škrtnutým silvestrovským oslavám i dalším společenským akcím ztratily také půjčovny společenských šatů. „Plesy jsou zrušené, oslavy se nekonají, takže o šaty do společnosti není zájem. Zůstaly jen svatby,“ posteskla si majitelka jihlavského salonu Lucie Smištík, která nyní vyřizuje jen závazné objednávky. Tratí i cateringové služby. Chotěbořská restaurace Panský dům zrušila catering úplně. „Nemá to smysl,“ konstatoval provozní Pešek. Také majitel jihlavského baru Petr Švanda, který catering nabízí a loni nevěděl, kam dřív skočit, je letos podle svých slov na nule.

Darujte ověřené místní informace. Digitální předplatné Deník.cz můžete svým blízkým pořídit již od 249 Kč. Více informací zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu