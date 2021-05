Městys Rokytnice nad Rokytnou ležící dvanáct kilometrů od Třebíče a žije zde okolo devíti set obyvatel. O letošních plánovaných investicích hovořil starosta Antonín Novák. Zmínil také, že radnici se nedávno podařilo odkoupit budovu sokolovny a nastínil, co by s ní mohlo být dále.

Jaké největší investice letos Rokytnici čekají?

Rokytnici v letošním roce čeká dokončení mateřské školy. Začali jsme už loni a v letošním roce by měla být hotová tak, aby od 1. září mohla začít sloužit. Je to jedna z hlavních akcí. Chtěli bychom opravit také stávající budovu základní školy. Snažíme se akce plánovat tak, abychom na ně byli schopní získat dotace a ufinancovat to. Máme v plánu například ještě dodělat chodník ke koupališti, ale záleží, zda se nám podaří získat peníze. Letos nás čeká také rekonstrukce kanalizaci. Musíme schválit dodavatele a poté podepíšeme smlouvu a harmonogram. Hotovo by mělo být koncem října příštího roku.

Městysu se také nedávno podařilo získat do vlastnictví místní sokolovnu, co s ní plánujete?

Předtím ji vlastnila tělovýchovná jednota. Je ve stavu, jako u ostatních starých budov, ne v moc dobrém. Plášť a zvenku vypadá dobře, ale co se týká půdních krovů a základů, jsou staré a vlhké. Co s tím uděláme ještě nevíme, každopádně jsme tu otěž starání se o ten objekt převzali z dobrovolníků vzali na své bedra. Ať si členové vydělávají na svou činnost, ale o budovu se postaráme my. Ze sokoly máme dohodu, že za peníze, které díky prodeji získají, postaví na sokolské zahradě víceúčelové hřiště. Jakmile by se nám podařilo získat peníze, začali bychom buď s rozsáhlejší rekonstrukcí nebo stavbou nové sokolovny.

Plánuje obec nějaké další lokality pro výstavbu rodinných domů?

Zájem o lokality je pořád. V současné době zatím obec nemá pozemky. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví a majitelé je nechtějí prodávat. Připravujeme ale lokalitu nad koupalištěm, kde by mohlo vzniknout okolo dvaceti míst pro rodinné domy. Výhodou je, že je tam jeden majitel. U jiných pozemků, pokud je majitelů více, je i vyšší riziko, že všichni s prodejem nebudou souhlasit.