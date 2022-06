„Ve čtvrtek ráno odlétáme do Holandska z Prahy vojenským speciálem. Pietní akt proběhne v jedenáct hodin. Za přítomnosti rodinných příslušníků budou ostatky všech letců uloženy s vojenskými poctami do společného hrobu. Na místo dorazí i ministři obrany různých zemí včetně České republiky a představitelé ambasád,“ informoval Smrček.

Budišovský rodák a válečný hrdina Leonhard Smrček konečně nalezne důstojný klid

Posádka letounu Wellington 311. československé perutě Královského letectva (RAF) se v noci 22. na 23. června 1941 vracela z bombardování Brém. Kromě Leonharda Smrčka ji tvořili Jan Hejna, Vilém Konštatský, Alois Rozum, Karel Valach a Vilém Bufka. Ten byl jediný, kdo sestřel přežil. Zbytek války pak strávil v německém zajetí. Letadlo zapadlo tak prudce do měkké půdy, že jakékoli pokusy o vykopání dlouho selhávaly. Později se místo sestřelu upravilo do podoby běžné louky.

„Až teprve loni začátkem roku jsme dostali informaci, že Holanďané letoun vyprostí. Práce začaly na přelomu května a června. Bylo to strašně obtížné. Na vršku je tráva, pak jsou jíly a bažina. Celé to tedy zapažili ocelovými pláty až do hloubky asi šesti metrů. Podařilo se jim najít několik částí letadla, křídla a vrtule. K tomu se jim povedlo vytáhnout zbytky výbavy letců,“ popsal Deníku už dříve Smrček.