Ta ulice je poměrně klidná – a to je možná její největší smůla. Jinak by se na ní podle místních nemohl tvořit tak zvláštní úkaz. „Když zaprší, tak aby si člověk při cestě ke kontejnerům vzal holínky. Na téhle fotce to vidíte sám,“ ukazuje František Pavlas snímek zachycující část ulice, která je zcela pod vodou. „Je dobře, že se opravují ulice třeba na Hájku nebo v Borovině, ale ta naše čtvrť zkrátka asi není tak viditelná,“ podotýká starousedlík bydlící přímo u zmíněného místa.

Lesní ulice se nachází v třebíčské čtvrti Nehradov a její název odpovídá jejímu umístění. Za ní už je pouze zalesněný svah nad Poušovem. Jenže je poměrně dlouhá, a tak kolem ní i tak žije dost lidí. A ti poukazují na větší množství děr v povrchu vozovky a také na podivné prohlubně, které se za deště mění v laguny. Ty největší vznikají u dvou stání kontejnerů na tříděný odpad. Než voda vyschne, trvá to prý i několik dní. „Tady o kus dál jsou garáže. Stojí výše než ulice a zároveň tam není kanál. Když tedy naprší, voda stéká po cestě na ulici. Pak se po celé šíři ulice drží voda, a když bývá v zimě námraza, je vážně radost po té cestě chodit,“ nastiňuje Pavlas, kterému se nelíbí, že tento stav trvá již řadu let. „Občas to tu město spraví, ale jak naprší, stejně je tu voda. Vždy jednou za čas dělníci přijedou, vezmou lopatu, naplácají na to hroudy a tím to končí. Pokud to však jednou neudělají pořádně, nemá to smysl,“ myslí si vitální senior.