Školka s integrovanou výukou cizího jazyka funguje v Třebíči už pět let. „Založila jsem ji po narození mého syna, sama jsem vystudovaný pedagog a během praxe jsem zjistila, že ho nechci dát do klasické státní školky. Syn se pro mě stal hnacím motorem, takže jsem svoje sny proměnila ve skutečnost. Začínala jsem s dvanácti dětmi a postupně se přihlásili další a další zájemci. Dnes jich máme okolo čtyřiceti,“komentovala ředitelka MŠ Na Hradě Anna Jourová Polehlová.

A zájem o školky s výukou cizího jazyka je mezi rodiči velký zájem. „Zjistili jsme, že rodiče si nás doporučovali mezi sebou, což je pro nás nejhezčí zpětná vazba. S novým školním rokem nás čeká stěhování do větších moderních prostor, na které jsme získali finance díky evropským projektům. Díky tomu můžeme rozšířit kapacitu naší mateřinky o další třídu,“ prozradila Anna Polehlová Jourová.

Nově přijmou o třídu dětí více. „Nyní máme čtyřicet dětí, od nového školního roku získáme větší kapacitu, která bude šestapadesát dítek. Snažíme si zachovávat menší kolektivy. Největší třída, kterou otevřeme bude pro dvacet dětí, protože se snažíme o opravdu individuální přístup ke každému a to i díky minimálně třem učitelům na třídě. Naší velkou devízou krom výuky anglického jazyka je i péče o děti od dvou let, kterou si troufám tvrdit opravdu umíme“ nastínila Polehlová Jourová.

Česko-anglická školka se přesune do zmodernizovaných prostor v Třebíčské Borovině. „Potvrzuje se tak, že tato část už není pouze „fabrika“, že už to opravdu nejsou jen výrobní a obchodní prostory. Ukazuje se, že zde lidé skutečně žijí a mají zde i potřebné vybavení,“ uvedl Milan Krčmář, mluvčí Alternátoru, který v Borovině také sídlí.

Rodiče budou od podzimu 2021 moci svěřit své ratolesti i do lesní mateřské školky, kterou bude provozovat spolek Chaloupky. „Město nám nabídlo pozemek u Alzheimer centra, nicméně na něm chybí přívod vody a elektřiny. Proto Lesní mateřská škola, protože energie nejsou nutné. Můžeme mít suchou kadibudku, vodu dovážet v barelech,“ nastínila projektová manažerka Chaloupek Iveta Machátová.

Ve školce budou vyučovat kvalifikovaní pedagogové. „Dlouhodobě připravujeme semináře pro učitelky MŠ, jak učit venku, jak být s dětmi smysluplně v přírodě. Lesní školka tak zahrnuje přístup k předškolnímu vzdělávání, které dlouhodobě podporujeme. Projekt navíc zapadá do celé naší činnosti v duchu chaloupeckého „Učíme řeči přírody,“ uvedl programový ředitel Chaloupek Martin Kříž.

Pokud vše půjde hladce, premiérový školní rok by mohl začít v září 2021. „Zápis do lesní školky proběhne jako u ostatních školek, na začátku května. Na přelomu dubna a května plánujeme dny otevřené branky, aby se rodiče a děti mohli na zahradu podívat. Kapacitu nám stanoví Krajský úřad při zápisu do školského rejstříku, očekáváme deset až dvacet čtyři dětí ve věku od tří do šesti let,“ plánoval Kříž.

Lesní školka nabídne alternativu ke klasickému předškolnímu vzdělávání. „Podle její filozofie děti patří ven. Prokazují to i mnohé studie, které poukazují na zdravotní, psychologické i vzdělávací důvody. Celou evoluci jsme součástí přírody a učíme se v ní a z ní. Pro děti je to to nesmírně kreativní a inspirativní prostředí,“ vysvětlila Machátová.

Předškolní aktivity se neomezí pouze na zahradu. „Činnost propojíme s přírodou Libušina a Terovského údolí. Na zahradě se nabízí spolupráce s místním včelařem, samozřejmostí bude drobné pěstování zeleniny, ovoce. Až se provoz zaběhne a domluvíme se s rodiči, můžeme pokračovat chovem několika slepic, morčete nebo králíka,“ vyjmenoval Kříž.

Zájem o netradiční formu školky mají i rodiče. „Lesní školka je zajímavá alternativa, můj syn Honzík je venku rád a takové "vyučování" by se mu líbilo. Myslím si, že děti si při tomto typu výuky vypěstují lepší vztah k přírodě a pobyt venku jim prospívá i po zdravotní stránce,“ uvedla maminka Monika Novotná.