I v letošním roce plánuje kraj Vysočina investovat na Třebíčsku. V plánu jsou modernizace budov středních škol, opravy krajských komunikací a také dostavba operačních sálů v areálu Třebíčské nemocnice.

Od června se uzavře průtah Dalešicemi. Rekonstrukce silnice by měla trvat do konce letošního roku. Když už bude silnice uzavřená, využijí toho místní k rekonstrukci chodníků. „Jako městys se teprve na přelomu června a července dozvíme, zda nám vyšel dotační titul, abychom mohli opravit chodníky. Nejspíš začneme trošku se zpožděním, ale budeme doufat, že to vyjde,“ vysvětlil starosta Jiří Loukota.

Na půlroční uzavírku se už připravili. „V minulém roce jsme kvůli opravě průtahu zpevnili a opravili objízdné trasy kolem rybníka, které mají nyní nový povrch. Ozval se nám Eon, protože v části od fary až směrem na Hrotovice je nejstarší vedení proudu. Nově je budou ukládat do země, tudíž nám zlikvidují sloupy, tudíž uděláme i nové veřejné osvětlení,“ řekl Loukota.

Modernizace se dočkají i školní budovy. Například na Gymnáziu a Střední odborné škole v Moravských Budějovicích kraj mění okna a opraví podlahy. „Výměna oken a dveří se týká celá původní budovy a budovy A. Původní budova navíc dostane novou fasádu. V celé původní budově probíhá i rekonstrukce podlah,protože doposud zde sloužily ty původní. Práce pokračují dle harmonogramu a měly by být dokončeny v záři 2021,“ uvedl ředitel školy František Dubský.

Také budovu Střední školy řemesel a služeb čeká stavební ruch. Kraj její opravu plánuje více než dva roky a vyjde na více než osmnáct milionů korun. Budovu školy v Tovačovského sadech, která slouží již více než sto dvacet let dělníci obsadí od března do poloviny září příštího roku. „Je nutné opravit střechu, do které zatéká, stropy v posledním patře a dále se budou měnit plastová okna za eurookna. Výměna oken se uskuteční do konce letošních letních prázdnin. I kdyby se výuka vzhledem k pandemii koronaviru rozběhla, máme to vymyšlené tak, že opravy nenaruší vyučování ani zkoušky,“ shrnul ředitel školy Tomáš Dolejský.

Kraj chce také zmodernizovat Dětský domov v Jemnici. „ Modernizace schodišť v Jemnici a napojení kanalizace z bytů v Budkově do veřejné kanalizace byla navržena ke schválení do krajského rozpočtu. Poslední moje informace je, že by mělo dojít k realizaci tento kalendářní rok, ale konkrétní termíny zatím neznám,“ sdělila ředitelka DD Jemnice Jiřina Kühnelová.

Byty v budkovské pobočce poslouží jako cvičné byty pro dospívající děti. „Konkrétně pro starší šestnácti let nebo pro dospělé nezaopatřené osoby, které jsou u nás již na dobrovolném pobytu. To znamená, že jim sice v osmnácti letech skončila ústavní výchova a pokračují ve studiu, a tak jsou u nás na základě smlouvy. Díky ní u nás mohou zůstat až do šestadvaceti let, podmínkou je ale řádné chování a úspěšné pokračování ve studiu,“ vysvětlila ředitelka.

Celkem ubytují ve cvičném bydlení až šest dětí. „V jednom bytě budou dvě místa a v druhém čtyři. Byty jsme po vystěhování nájemníků celkově zrekonstruovali, byly totiž v katastrofálním stavu. Momentálně tam probíhají dokončovací práce. Nábytek a celkové vybavení, již máme zakoupen. Všechny opravy byly financovány z rozpočtu dětského domova,“ doplnila Jiřina Kühnelová.