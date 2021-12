Zima se už ukázala v plné síle. Sníh zakryl i potravní nabídku pro ptactvo. Opeřenci proto míří do krmítek, kde na ně už čeká prostřený stůl. „Dávám jim hlavně slunečnici. A taky ořechy. A občas k tomu dokoupím lojové koule,“ popisuje obsah svého krmítka Pavel Šedý.

Odměnou je mu pak pěkná podívaná. „Je to lepší než koukat na televizi. Někdy to bývá docela sranda, jindy zase napínavé. To když se jeden z větších ptáků uvelebí v krmítku a ostatní odtamtud vyhání. Je zajímavé, jak jsou ti ptáci chytří. Jeden se snaží uzurpátora odlákat a další mu z druhé strany krade semínka slunečnice. Je to jak akční thriller,“ usmívá se Pavel Šedý.

Lyžování: ve Lhotce se spojí bílé stopy, vrací se také okruh na Samotín

A co do krmítka patří, a naopak, co by se ptákům dávat nemělo? Na krmítko rozhodně nepatří zbytky z kuchyně. Těstoviny, pečivo, slané, kořeněné a uzené výrobky nebo přepálený tuk by ptákům mohly způsobit značné zažívací potíže. Vhodnou potravou jsou naopak již zmíněná slunečnicová semena a také obilná zrna - oves, proso a pšenice. „Když ponecháme na podzim několik jablek na stromě,

budou nám za ně vděční kosi a kvíčaly. A budeme-li mít štěstí, dočkáme se i malého hejna pestrých severských návštěvníku – brkoslavů. Strakapoudy, sýkory či brhlíky nejlépe pohostíme tukovou směsí, kterou si můžeme zakoupit v podobě lojových koulí,“ připomínají na svých webových stránkách ornitologové.