Mimo provoz, lékárna uzavřena. Takový nápis ještě budou několik měsíců vídat obyvatelé Hrotovic na Třebíčsku. V centru zdravotní péče totiž opravují jedinou lékárnu, kterou ve městě mají. Pro léky si proto místní musí hlavně dojíždět do sousedních měst a obcí. Deník zjistil, který měsíc bude lékárna u Svaté Trojice opět v provozu.

Lékárna u Svaté Trojice v Hrotovicích zůstane ještě několik měsíců zavřená. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Lékárna v Hrotovicích citelně chybí důchodkyni Julii Pitorové. „Člověk si zvykne na všechno. Jen je lepší si někdy nemuset začít zvykat. Pro léky si jezdívám do Dukovan, Jaroměřic i Třebíče,“ vyjmenovala. Dříve Pitorová pracovala jako doručovatelka. „Byla jsem i zvyklá brát léky bez předpisu starším lidem, kteří to potřebovali. Nevím, jestli v tom budu pokračovat. Záleží, jak se domluvíme. Mladším pro ně jezdit nebudu. Pohyb je zdravý, tak ať si ho taky užijou,“ pobídla žena.

Zákazníkům by měla lékárna své dveře znovu otevřít v říjnu. Ve městě to chtějí stihnout do zimy, kde se nejvíce šíří nemoci a léky jsou potřeba. Kromě ježdění do sousedních apatyk, mohou lidé využít také soukromou dovážku léků. Tuhle možnost preferuje Petr Votava. Ten je v Hrotovicích zároveň správcem majetku města. „Starám se doma o svého otce. Takže využívám rozvážkových služeb, které léky a další potřebné věci dováží. Jinak si pro to taky zajedu do lékáren v okolí,“ uvedl.

Rekonstrukce lékárny bude podle Votavy oproti původní podobě výrazná. „Místnosti bude větší a odpovídat předpisům. Sociální zařízení je lepší. Nové jsou rozvody od elektriky po vodoinstalaci či odpady. Je toho hodně. Snažíme se to co nejrychleji, ale nejde to mít hned,“ vysvětlil. Kromě samotné opravy je ještě potřeba vyřídit legislativní záležitosti. „Lékárnice si tam už stěhuje nábytek a připravuje se na kontroly, které ji čekají,“ dodal Votava s tím, do Hrotovic nastoupí nová lékárnice.

V centru zdravotní péče kromě lékárny sídlí také například ordinace dětské doktorky nebo masážní studio. Úpravy lékárny zbylé části budovy a jejich provoz neomezily. Rekonstrukce vyšla na více než milion dvě stě tisíc korun.