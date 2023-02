Sto šedesát centimetrů a sto šedesát kilogramů. Tolik měří a váží žena, kterou mají za chvíli operovat třebíčští chirurgové Jiří Jeřábek a Jan Cagaš. „Po této operaci lidé ztratí v průměru pětaosmdesát procent nadbytečné tělesné hmotnosti. Můžeme tedy počítat s tím, že se ta paní dostane na sto kilogramů,“ přibližuje primář Cagaš zákrok, který ve čtvrtek 16. února přijeli do Třebíče sledovat operatéři z celé republiky i ze Slovenska.

Jedná se o takzvanou metabolickou chirurgii. Třebíčští chirurgové ji předvádějí na dvou pacientkách. Té první je šestačtyřicet let, druhá je o deset let mladší. Obě jsou velice obézní, a proto jim lékaři laicky řečeno zmenší žaludek. „Tím lze ovlivnit vývoj cukrovky, vysokého tlaku či cholesterolu. A tedy i všechna onemocnění způsobená cukrovkou. A samozřejmě i celkový život té pacientky. Je to mladá žena, která může nyní mít jen takovou práci, kde celý den sedí u pásu. Lepší zaměstnání si nesežene. Díky operaci bude mít úplně jiný život,“ vysvětluje Cagaš.

Zatímco u první pacientky, která neváží tolik, je příprava na operaci jednoduchá, u druhé to trvá déle. „Je malinko nervózní. To víte. Je to taková chemická válka v mozku a s každým tedy musíme pracovat trochu jinak,“ usmívá se pod rouškou paní anestezioložka, zatímco s kolegy trpělivě připravuje rozložitou dámu k zákroku.

Příprava trvá asi hodinu. Mezitím se oba lékaři chystají na zákrok a technici navazují spojení s kinosálem. Tam jejich kolegové pozorují dění na sále operačním. Když je vše hotovo, lékaři se pouštějí do operace. Obrovské břicho ale nerozřezávají. Vše provádějí laparoskopicky, tedy takříkajíc klíčovou dírkou. Do břicha udělají drobné otvory, kterými dovnitř kromě nástrojů vsunou kameru.

Na obrazovkách nad operatéry i v kinosále se objeví obraz břišní dutiny mladé dámy. „Podívejte se na ta játra. Ta utlačují všechno kolem. Tohle se dělá opravdu obtížně, bude to velká výzva,“ popisuje doktor Jeřábek. Na obrazovce diváci nevidí pouze velký kus jater, ale i množství žluté hmoty, tedy tuku. A také žaludek, na kterém postupně přibývají kovové sponky.

Primář Cagaš přidává další poznatky. „Sto šedesát kilo těžký člověk má problém si jen dojít nakoupit. Je to podobné, jako by nosil tři krosny s cihlami,“ upřesňuje a přidává vhled do historie. „Člověk má genotyp pravěkého lovce. Tehdy měl výhodu ten, kdo si uměl tvořit zásoby. Ale ve chvíli, kdy se usadil a začal pěstovat pšenici, začala obezita. Předtím byl zvyklý běžet dvacet kilometrů za mamutem. Ale najednou je všeho dost. Teď jsou všude parkovací místa a donáškové služby. Genetika u člověka hraje roli, ale vše je ovlivnitelné prostředím, výchovou a životním stylem,“ objasňuje primář, proč je teď tolik lidí obézních.

Mezitím se operace chýlí k závěru. Sestry odvážejí pacientku na jednotku intenzivní péče. Za dvě hodiny za ní primář přichází a staví ji na nohy. „Ano, jde to takto rychle. Víme, že se tak zkrátí hospitalizace a ti lidé mají méně komplikací. A domů půjde v neděli nebo v pondělí,“ říká primář.

To je začátek nového života monstrózně obézní pacientky. Díky tomuto zákroku jí třebíčští lékaři nejen pomohli s cukrovkou, ale dali jí i nové možnosti. Až se dostane na avizovaných sto kilogramů živé váhy, bude se jí žít přece jen mnohem lépe.

