V onom městě stojí domy a auta, na ulicích jsou lidé. Zkrátka běžný obrázek – až na to, že toto město je celé postavené ze stavebnice Lego. „Město je moje největší srdcovka. Já totiž svůj vztah k této stavebnici hodnotím podle toho, co mi dává nejvíc práce. A to je právě tohle město,“ usmívá se Michal Plos, jehož celoživotní koníček mohou od úterý devátého dubna obdivovat lidé v Třebíči.

Hry, hlavolamy i stavebnice. Kostkohraní v Třebíči zabaví děti i dospělé

Plos sbíral lego už odmalička. „Teď je mi sedmatřicet a Lego sbírám od šesti let. Věnuji tomu tedy třicet let, ale s velkou přestávkou. Nejdříve jsem sbíral do roku 2000. Pak jsem si na střední škole myslel, že jsem dospělý. A jelikož jsem si myslel, že jsem dospělý, dal jsem to všechno známým. Prostě jsem vše vyhodil,“ vzpomíná na svou mladickou nerozvážnost. „Jenže po několika letech jsem se podíval do jednoho katalogu. A tam jsem spatřil stavebnici lodě. Nemohl jsem tenkrát ani spát, říkal jsem si, že ji musím mít. A od té doby, zhruba od roku 2011, zase Lego sbírám,“ směje se nadšený sběratel.

Slůvko sběratel však není úplně přesné. „Nejsem jen sběratel, ale taky stavitel. My máme komunitu stavitelů. Nás opravdu aktivních, kteří jezdíme na velké výstavy, je v republice asi čtyřicet až šedesát. Když se takhle sejdeme a ukazujeme, co jsme postavili, zabírá to celé výstaviště,“ vykládá Plos.

Kluky na prahu dospělosti Lego pohltilo

O tom, jak je takové stavění náročné, se mohou lidé přesvědčit sami na výstavě v třebíčském Fóru. „Podívejte se do interiéru tohohle věžáku,“ ukazuje Plos na jednu z výškových budov, ze které rychle sundává střechu. „Vidíte? Uvnitř je i vybavení. Sestavit celý tento barák mi trvalo asi šestnáct hodin. Původně ta stavebnice ale takhle nevypadala. Tenhle věžák totiž vznikl z garáže, což byla původní originální stavebnice. Já k ní však přikoupil kostky a vytáhl to celé takhle pěkně nahoru,“ popisuje Plos.