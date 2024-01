/VIDEO, FOTOGALERIE/ Mráz, tání a zase mráz. To je základ pro tvorbu ledopádů, které lze obdivovat například u Stop-shopu v Třebíči.

Ledopády v Třebíči u Stop-shopu | Video: Deník/Milan Krčmář

Ve skále pod chodníkem do Stříteže vzlíná voda, která při nízkých teplotách vždy vytváří nádhernou ledovou scenerii. Jednolitá ledová plocha přechází v ledové jeskyňky, v nichž nechybějí ani dlouhé krápníky tvořené rampouchy.

Neobvyklá podívaná láká každoročně kolemjdoucí, kteří ledovou krásu rádi fotografují. „Nesnáším nakupování v obřích obchodních centrech, takže do Stop-shopu chodím jen kvůli tomuto. Je to nádhera, ale úplně nejlepší je, když k tomu ještě vyjde počasí. Teď už je dlouho zataženo. Jakmile ale vykoukne sluníčko a objeví se modrá obloha, fotka je o to hezčí. Doporučuji tedy počkat na první paprsky a pak se tam hned vypravit,“ nastínil Ondřej Stárek, který se ledopády u Stop-shopu chodí kochat už několik let.