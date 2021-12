K otužování ji přivedla její třídní učitelka Hana Krátká, také členka klubu. „Někdy v lednu nám ve třídě řekla, že se jde koupat a jestli nechceme jít taky. Mně to přišlo jako fajn nápad, ale rodiče mě nechtěli pustit. Taťka říkal, že otužilci jsou blázni a že si z nás paní učitelka stejně dělá jen legraci,“ vzpomíná Andrea.

Rodiče nakonec naštěstí obměkčila, a to dokonce do takové míry, že ji přišli podpořit nejen oni, ale i babička a dědeček. Ti všichni se jejího debutu zúčastnili a ze břehu ji povzbuzovali. A zároveň prokázali značnou shovívavost. Ne každý rodič by totiž dokázal sledovat své dítě v takové situaci. „Bylo to na vodní nádrži Markovka u Třebíče. Tehdy mrzlo a hladinu pokrýval led, do něhož chlapi vyřezali takový bazének. Když jsem do něj vlezla, první pocit byl hrozný. Ale ten je vlastně hrozný pokaždé,“ usmívá se Andrea.

Své blízké zatím nepřesvědčila, aby si otužování také zkusili. „Pořád mě někdo z rodiny doprovází, ale všichni zatím zůstávají na břehu a jen mi drží oblečení. Sestra zpočátku říkala, že by do vody taky vlezla, ale teď už se k tomu nevyjadřuje. A když naši stojí na břehu a koukají na mě, tak se klepou zimou. Táta z toho jednou měl rýmu. Vidíte, kdyby se otužoval, tak ji nemá,“ lišácky pomrkává mladá lední medvědice.

Andrea se nejen otužuje, ale hlásí se i do závodů v zimním plavání. Zkušenosti má, už odmala plave za Třebíč. Ale klasicky, v bazénu. „Se závody v klasice to teď bylo horší, kvůli koronaviru nebyly žádné. Předtím jsem se ale ve své věkové kategorii dostala i na mistrovství republiky,“ vysvětluje a srovnává rozdíly mezi závody v bazénu a v ledové vodě. „Zimní plavání je obtížnější. To mi ztuhnou ruce a pak už to tak rychle nejde. Navíc je mnohem více kontaktní. Je tam hromadný start, proto od soupeřek kolikrát dostanu pořádnou ránu loktem.“

Otužilci nemají přímo mistrovství republiky, ale Český pohár v zimním plavání. Jedná se o sérii závodů rozložených do celé zimy. „Zatím jsem v rámci poháru absolvovala pět závodů. Poprvé jsem skončila druhá, pak třetí a teď třikrát za sebou první,“ vypočítává skromně plavkyně.

Při závodech jsou účastníci rozděleni na muže a ženy, věk ale nehraje roli. Andrea tak startuje se soupeřkami staršími třeba o třicet let. Přibývá však i jejích vrstevnic. „Dřív prý žádné holky mého věku nezávodily. Ale teď se jich objevilo docela dost. Některé znám už z klasického plavání. Ale stejné je to i u chlapů. Když to prý začínalo, přihlásilo se jich třeba deset, teď jich je třicet. Otužování získalo na oblibě a s ním i tyhle závody,“ říká.

Čtenáři Andreu budou moci vidět 18. prosince při ukázce otužileckého koupání, kterou Lední medvědi o každém adventu předvádějí u Podklášterského mostu v Třebíči. „Budu tam poprvé a moc se těším. Ráda bych zkusila i kryatlon, tedy kombinaci plavání v ledové vodě, běhu a běžek. Lední medvědi ho uspořádali letos v únoru, ale toho jsem se ještě nezúčastnila. Snad bude i letos pořádná zima a tentokrát mi to vyjde,“ sní zimní plavkyně o nové metě.