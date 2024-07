Konstrukce lávky není typickým mostem. Visí nad řekou na konci židovského města na skále, kterou v několika zatáčkách obepíná. Skála, jíž Třebíčané někdy přezdívají Hastrmanova, by bez lávky představovala neprostupnou hráz. Dokud tato spojnice neexistovala, lidé museli volit zdlouhavou cestu do kopce a z kopce přes Hrádek, nebo přes Karlovo náměstí.

Jenže městu se žádnou firmu, která by lávku opravila, nedaří zatím nalézt. Do předchozího výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, a tak radní museli konkurz zrušit. Nyní to zkoušejí znovu. „Opět budeme hledat firmy, které mají chuť se do této akce za asi pět set tisíc korun pustit. Na lávce není špatná jen výdřeva, ale i konstrukce jako taková,“ vysvětlil starosta.

Lávka pochází z roku 1995. V minulosti již prošla menšími úpravami a opravami, v tomto případě lze však čekat větší práce.