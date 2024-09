MONTÉR (M/Ž) Montéři nám pomáhají neustále posouvat hranice toho, co je možné vyrobit. Budete sestavovat finální produkty pro zákazníka podle technické dokumentace, volit si postup montáže, metody i nástroje. Co budete na této pozici dělat? " Sestavovat na základě technických podkladů finální produkt pro zákazníka. Může se jednat o kryty na turbíny, potrubní systémy, ocelové konstrukce apod. Neustále totiž posouváme hranice toho, co je možné vyrobit a tak budete součástí opravdu zajímavých a nových projektů. " Stanovovat celý postup montáže, volit nástroje a metody. " Nastavovat a seřizovat potřebné stroje a také o ně pečovat. Bez čeho se neobejdete? " Technické myšlení, prostorová představivost, " Základní znalost výkresové dokumentace, " Z práce ve výškách se vám nepodlomí kolena, " Uvítáme praxi ve výrobě nebo na montáži, ale není pro nás podmínkou. Proč zrovna k nám? " Funguje nám to spolu - jsme tým lidí a přátel, který si navzájem pomáhá, podporuje se a společně chce změnit budoucnost českého strojírenství. " Pracujeme v jednosměnném provozu od 6:00 do 14:00, takže máme celé odpoledne pro sebe a svoje plány. " Za dobře odvedenou práci máme nárok na roční bonus. " Máme k dispozici 25 dní dovolené. " Pokud to máme do práce dál, využíváme příspěvek na cestu až do výše 2 000 Kč / měsíc. " Víme, že angličtina je v dnešní době potřeba téměř na každém kroku, a proto máme lekce přímo na pracovišti. " Využíváme výhodné mobilní tarify nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodiny. " Postaráme se o teplé i studené obědy v naší kantýně za dotované ceny (od 34 Kč za oběd), na pracovišti máme k dispozici nápoje po celou dobu směny. " Vážíme si názoru našich lidí, a proto za úspěšné doporučení nového kolegy vyplácíme odměnu ve výši 20 000 Kč. " Oceňujeme loajalitu našich zaměstnanců a odměňujeme je při pracovním výročí. " Rádi se společně potkáváme i mimo práci, pořádáme fotbalové turnaje, Dny pro naše zaměstnance a jejich rodiny a další akce v průběhu roku. 28 000 Kč

Detail nabízené práce