Město se rozhodlo v budově zřídit infocentrum, komunitní centrum a posilovnu. Sály chtělo využívat například pro zasedání zastupitelstva či pro společenské akce. Hotel však provozovat nechtělo. Hledalo tedy zájemce, který má zkušenosti s provozem lepšího typu ubytování a restauračními službami. „Dohodli jsme se se společností Dajpr, která v nedalekých Nových Syrovicích provozuje penziony a u Vranovské přehrady a na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje další ubytování. Kromě toho podniká v cateringových službách, takže bez problémů dokáže zajistit i stravování,“ oznámil starosta Karel Müller.

Jednatel společnosti Dajpr David Šindelář už se spolu se svými kolegy v Opeře pustil do díla. Je nejvyšší čas, protože hotel by chtěl otevřít od 1. listopadu. „V hotelu je osmatřicet pokojů a asi sto lůžek. Komplex je to velký, ale v Nových Syrovicích máme také kolem třiceti pokojů,“ zamyslel se Šindelář nad úkolem, do kterého se pustil.

Hotelové pokoje jsou velice dobře udržované, s čímž souhlasí i Šindelář. Zároveň ale dodává, že i tak bude práce nad hlavu. „Prostory, které jsou vidět, jsou opravdu v pořádku. Pokoje jsou opravené, na úrovni. U prostor, které nejsou veřejnosti přístupné, je patrné, že se na nich trochu šetřilo. Reflektují dobu, kdy hotel vznikl. Jedná se o zázemí pro personál, kuchyně či kotelnu. Tam budeme muset zapracovat,“ komentoval.

Hotel Opera



- otevřen byl v roce 1980



- 108 lůžek v jedno- až čtyřlůžkových pokojích

Nový nájemce kvituje, že město bude využívat přízemí hotelu a zřídí tam informační centrum. „Je to dobrý krok. Když jsem přijdou turisté, rovnou si zde mohou dát i oběd,“ plánoval Šindelář. „Zatím přesně nevíme, na jakou klientelu hotel zacílíme, ale právě turistický ruch se vyloženě nabízí. V Jaroměřicích je krásný zámek, opravuje se zde i kostel svaté Markéty. Proto se zřejmě budeme orientovat na turisty, jimž chceme nabídnout i wellness služby,“ uvedl Šindelář.

Ty by měly najít své místo ve sklepení hotelu. Počítá se s tím, že je budou moci využívat nejen ubytovaní hosté, ale i běžní občané města. Jaroměřičtí do hotelu dříve chodili také na bowling, který v prostorách zůstal. Nový nájemce proto počítá s jeho zprovozněním. „Pokud tam bude wellness, tak tam určitě budu chodit. Wellness mám ráda, ale musíme za touto službou z Jaroměřic jezdit jinam. Takže naše rodina to určitě přivítá,“ těšila se mladá maminka Zuzana Kočí.

Podle starosty Karla Müllera by veřejnost mohla do prostor hotelu nahlédnout v listopadu. Tehdy sice všechny zamýšlené služby ještě nebudou v provozu, lidé si ale aspoň udělají představu, co město a nový nájemce s hotelem zamýšlí. „Přichystáme den otevřených dveří a slavnostní zahájení, možná i s nějakým pěkným programem,“ prozradil starosta.