Starosta Rudíkova Zdeněk Souček je s dosavadními rozhodnutími soudu nespokojený. „Nelíbí se nám, že stát zúžil počet vybíraných lokalit na čtyři. Když soudy naši žalobu zamítly, obracíme se na Ústavní soud. Věříme, že ten půjde víc do hloubky a dá nám do ruky návod, jak pokračovat,“ řekl Deníku Souček. Ústavní stížností se bude zabývat všech patnáct ústavních soudců.

U Dolní Cerekve může být odpad z jaderných elektráren. Starosta má obavy

Pokud by obce neuspěly, plánují se obrátit na Evropský soud pro lidská práva. „Počkáme si na rozhodnutí, pak další kroky zvážíme. Počítáme ale s tím, že se nás stát pokusí obejít a že stížnost nebude mít velký úspěch. Každopádně se spoléháme na to, že odůvodnění tentokrát bude rozpracovanější. Jakmile vyčerpáme všechny možnosti českého práva, půjdeme k evropskému soudu,“ předeslal starosta Rudíkova.

Lokalita Horka zahrnuje Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavici, Oslavičku, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín - v těchto devíti obcí žije přibližně čtyři tisíce obyvatel.



Žaloba obcí z Horky nejdříve směřovala na Městský soud v Praze. Ten rozhodl ve prospěch vlády, což obce řešily kasační stížností. Tou se zabýval Nejvyšší správní soud, který rozhodnutí městského soudu potvrdil. Obce proto nyní podávají ústavní stížnost.



Kromě Horky ve výběru jsou také lokality Hrádek na Jihlavsku, Janoch u Temelína a Březový potok na Klatovsku

O výběr oblastí se stará Správa úložišť radioaktivních odpadů. Ta zvolila lokalitu Horka převážně ze tří důvodů. Podle ní má místo výborné geologické vlastnosti a v lokalitě nejsou významné vodní zdroje. Pozornost v další etapě prací bude ještě věnovat řešení povrchového areálu.

Postup obcí zatím Správa úložišť radioaktivních odpadů odmítla komentovat. „K novému kroku nemáme žádné oficiální informace. Nebudeme se proto v současné době k případné stížnosti vyjadřovat,“ uvedla mluvčí správy úložišť Martina Bílá.

V obcích zatím nevědí, kdy Ústavní soud vydá nález. „Teď už to má v rukou jenom soud. My jsme už možnosti vyčerpali. Ale nevzdáme se,“ popsal starosta Zdeněk Doležal. Ten úložiště jaderného odpadu odmítá kvůli obavám ze zásahu do krajiny. „Bojíme se o ráz krajiny. Ten zásah by ji úplně proměnil a vypadala by jinak. A ještě se bojíme, že bychom přišli o pitnou vodu,“ upozornil Doležal.