Městská knihovna v Třebíči připravuje rekonstrukci pobočky. To znamená přestěhovat desítky tisíc knih. Akce se naplno rozjela šestého března, kdy se do akce zapojili i žáci z třebíčských škol. V jednom dni však nelze všechny knihy přemístit, a proto svého lidského hada budou vytvářet i v následujících dnech.

Třebíč se pustí do opravy knihoven. První na řadě bude hlavní budova

Jedna kniha, druhá, třetí. A pak stá, pětistá, tisící. A pořád je to jen zlomek. V nejbližších dvou dnech jich z přízemí do prvního patra knihovny v Třebíči-Borovině takto poputuje na čtyřicet tisíc. Je to namáhavá práce, ale žáci ji vítají. "Pořád je to lepší, než sedět ve škole. Teď bychom totiž měli němčinu,“ hlásí holky z prvního patra.

Osmáci z třebíčské základní školy v Bartuškově ulici právě rozpohybovali dlouhého lidského hada. Knihy, které teď drží v ruce, všechny do jedné pocházejí z oddělení naučné literatury hlavní budovy v Hasskově ulici.