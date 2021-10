Ivo Vysoudil uvedl, že tyto změny jsou jedinými, které Česká pošta momentálně chystá v rámci regionu. „Neustále sledujeme a vyhodnocujeme aktuální potřeby a požadavky klientů a snažíme se na ně reagovat již zkvalitňováním služeb, jako je třeba rekonstrukce poboček, přesuny do bezbariérových míst nebo zvyšování počtu přepážek. Zároveň jsme naopak nuceni reagovat na ekonomickou nevýhodnost, jako je provozování naddimenzovaných budov či nízký počet transakcí. Podobné analýzy tedy probíhají průběžně. Nicméně v horizontu tohoto roku podobné kroky, jaké nastanou v Třebíči, v tomto regionu neplánujeme,“ ubezpečil.

V sousedství pošty na Modřínové ulici bydlí i manželé Chalupovi. Starší pár už je v penzi, ale pro důchod si na poštu nechodí, nechává si jej zasílat na účet. „O této změně nevíme, ale můžu říct, že jsme sem chodili docela často, a tak nás to určitě nějak ovlivní. Pobočka na Majerce už je z ruky, tady jsme to měli přímo u domu. Naopak bude určitě lepší, pokud se v centru opravdu zruší stará hlavní budova a místo ní na Karlově náměstí vznikne moderní,“ uvedla paní Chalupová.

Lidé z okolí Modřínové ulice o rušení tamní pošty zatím netuší. „Zatím jsem o tom neslyšela. Ale já moc často na poštu nechodím, i když to sem mám blízko. Chápu ale, že pro některé lidi to může být nepříjemné,“ zamyslela se Daniela Konvalinová.

Vedení České pošty o těchto novinkách informovalo starostu města Pavla Pacala. „Telefonovali mi a sdělili, že pošta na ulici Marie Majerové by měla mít po sloučení s pobočkou na Modřínové ulici delší otevírací dobu. Zároveň mě informovali, že další rušení či slučování poboček v Třebíči neplánují,“ potvrdil starosta.

Nejedná se ale o jedinou změnu, kterou Česká pošta v Třebíči chystá. Zruší totiž více než 120 let starou hlavní budovu na ulici Smila Osovského, která už dlouhodobě nevyhovuje současným standardům na bezbariérovost a uživatelský komfort. Nová hlavní pošta vznikne na Karlově náměstí. Bude plně bezbariérová, přičemž peníze na její vybudování společnost získá z prodeje budovy na Modřínové ulici. „Všechny kroky jsou tedy vzájemně propojeny a nelze je realizovat odděleně,“ dodal Vysoudil.

Proč dostala Černého Petra zrovna pošta na Modřínové ulici? Vedení si vyhodnotilo stávající situaci nejen podle návštěvnosti poboček, ale také podle jejich dostupnosti, a to i pomocí MHD. „Pobočky Třebíč 4 a Třebíč 5 jsou v těsné blízkosti, leží od sebe asi 900 metrů, a to na jedné lince MHD, která projíždí spádovým sídlištěm obou pošt. Dostupnost zastávek na této lince pro pěší je pro drtivou většinu obyvatel ze sídlišť lepší než dostupnost pošty Třebíč 4. Například se jedná o obyvatele žijící na ulicích Tolstého, Čajkovského, Moskevská, Dukovanská, U Studánky, Bartošova, Wolkerova, Hybešova,“ zdůvodnil Vysoudil.

Podle něj došlo v posledních třech letech k výraznému úbytku klientů na obou zmíněných pobočkách. Návštěvnost poklesla asi o třetinu, u výplaty důchodů je v případě pošty na Modřínové ulici snížení zájmu dokonce padesátiprocentní. „Starší občané pro účely výplaty důchodů přestávají využívat pobočku Třebíč 4 a lze očekávat, že během dvou až tří let by byly výplaty důchodů na této pobočce velmi vzácné,“ doplnil mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.