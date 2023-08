Křižovatka u Zvěrkovic na Třebíčsku na hlavní trase z Jihlavy do Znojma bude bezpečnější. Po čtyřech měsících práce finišují její úpravy. Silnice se v místě rozšířila, přibyly řadicí pruhy a místo je přehlednější.

Úprava obávané křižovatky u Zvěrkovic na Třebíčsku se chýlí ke konci. Po čtyřech měsících prací se z ní stává bezpečnější místo. | Foto: ŘSD ČR

Křižovatkou silnice I/38 s komunikací II/400 na hlavní trase z Jihlavy do Znojma denně projede přes sedm tisíc vozidel, z třetiny nákladní auta a kamiony. Často to docházelo k dopravním nehodám. To by se po úpravách mělo změnit.

Po rekonstrukci za bezmála 12,5 milionu korun bude křižovatka u Zvěrkovic bezpečnější a přehledná. “Silnice se rozšířila, aby bylo možné zřídit řadící pruhy. Celý prostor je teď mnohem přehlednější a motoristé mohou bezpečněji odbočit z hlavní trasy I/38 do Zvěrkovic a přitom nijak neomezují dopravu,” uvádí na svém webu Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V místě rekonstrukce zbývá dokončit poslední drobné úpravy, především vodorovné dopravní značení. Bez omezení bude možné křižovatkou projet už během září.