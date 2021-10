Více než sedm set lidí v další anketě své pocity vyjádřilo také pomocí takzvané pocitové mapy, kde vyznačilo své názory na celkovou infrastrukturu. Zde se ukázalo, že nejvíce problematickým místem je křižovatka u hlavní pošty, kterou vnímají nebezpečně jak chodci, tak řidiči. Zde citelně chybí semafory, což se ale podle mluvčí radnice Irini Martakidisové brzy změní. "Osadíme je tam v rámci revitalizace blízkého Karlova náměstí, plně funkční tedy budou v září příštího roku. Půjde o tzv. chytré semafory, které například podrží zelenou, když ke křižovatce bude přijíždět autobus. Díky tomu se tak toto místo nebude blokovat a doprava se zrychlí," uvedla. Dalšími problematickými místy jsou podle respondentů křižovatky u Kuchyňky a u hotelu Atom.

Třebíčské ulice v poslední době pokryly piktogramy znázorňující cyklisty. Ty mají upozornit řidiče na to, že právě tudy často jezdí lidé na kolech. Zejména cyklisté podle pocitové mapy oceňují podchod pod Sucheniovou ulicí. Průzkum na druhou stranu upozornil i na nedořešenou cyklistickou infrastrukturu.

Na rychlost přesunu po městě a také případná nebezpečná další nebezpečná místa se Třebíčský deník ptal přímo v ulicích města. "Když nemusím jet autem, sednu na kolo. Je to určitě rychlejší než autobus nebo auto," vyjádřil se k rychlosti dopravy pracovník pošty Tomáš, který po městě rozváží balíky.

Mladé mamince Vendule Pavlíkové nejvíc vadí zácpy na Znojemské ulici. "Určitě by to chtělo nějak vymyslet, aby se tam jezdilo plynuleji. Snad by pomohl ten chystaný obchvat. Když se jede z Týna, trvá to půl hodiny," uvedla Pavlíková, která tak zmínila i další problém, jemuž se průzkum věnoval. Tedy chybějící alternativní průjezd městem. Třebíč se musí spoléhat na průtah centrem města, což se nejvíce projevuje na Bráfově třídě.

"Podle mě je nejhorší situace právě tam. Já po Bráfce hodně jezdím autem, a když na ni mám vyjet z Eliščiny ulice, je to katastrofa," sdělil Luboš Hrabánek.

Studentka Petra Přikrylová žádná dopravně nebezpečná místa v Třebíči nevidí. Naopak ocenila městskou autobusovou dopravu. "Autobusem jezdím často. Mimo špičku musím občas někde čekat, ale celkově jsem s návazností spokojená," sdělila Přikrylová.

S ní souhlasí i seniorka Eva Chromá. "Ano, autobusy jezdí dobře a mají dobrou návaznost. Ale já jsem starší a mám problém těmi přesunutými zastávky z Karlova náměstí. Ty mi vadí, špatně se mi chodí. Ale musíme to vydržet, jinak to zkrátka nešlo vyřešit. Když ale jedu autobusem, tak právě u těch přesunutých zastávek na ulici Vítězslava Nezvala vidím největší potíž. Tam kolikrát stojí auta zásobování a autobusy odsud kvůli nim ani nemůžou vyjet, jak je to tam úzké," zamyslela se seniorka Eva Chromá.

Téma dopravy v Třebíči je velice rozsáhlé, a proto se mu bude Třebíčský deník věnovat i nadále. Občané sami se budou moci k situaci vyjádřit 10. listopadu v 17 hodin v Pasáži, kde je s výsledky pocitové mapy seznámí vedení města.

Zajímavosti:



- Do pocitové mapy uvedlo své vjemy 730 respondentů, kteří provedli 7584 záznamů.



- Na pocitové mapě lidé označili asi 300 míst, kde by chtěli situaci zlepšit.



- Měření ukázala, že například přes Masarykovo náměstí v denní dobu projede 500 aut každou čtvrthodinu.