Naopak špatnou zprávou je, že práce na stavbě nekončí. Technika se jen přesunula směrem k Třebíči. Bagry se zakousnou do asfaltu nedaleko Trnavy. A to pro řidiče znamená velkou zajížďku.

Jedna stavba, dvě zprávy. Tou dobrou je, že práce na hlavní silnici mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím značně pokročily. Od prvního srpnového dne řidiči mohou projet přes úsek u Rudíkova. „Vypadá to tam pěkně. Hlavně ta křižovatka smrti už je konečně dobře vyřešená, s odbočovacím pruhem,“ hodnotí výsledek čtyřměsíčního snažení silničářů Luděk Hoffmann.

Z Třebíče vede oficiální objížďka přes Hostákov a přes Nárameč. „Když jsem jel ráno do práce směrem na Velké Meziříčí, zkusil jsem si ji projet. Z Třebíče se musí na Hostákov a pak na Nárameč. Před křižovatkou na hlavní silnici vás nakonec zdrží semafory. Doprava je tam řízená kyvadlově,“ popisuje Hoffmann. „Není to dobrá trasa, všude jezdí spousta stavební techniky, jedete pomalu. Asi budu pořád jezdit na Benetice. Anebo možná na Budišov a pak na Hodov. Tudy objížďka vedla, když se pracovalo u Rudíkova. Třeba tam teď bude jezdit méně aut, a tak to bude rychlejší,“ zamýšlí se mladý Třebíčan.

Křižovatka smrti

Výše zmíněná křižovatka smrti u Rudíkova měla dříve tvar písmene Y. Navíc se nacházela na horizontu. Řidiči k Rudíkovu odbočovali buď z vysoké rychlosti, nebo naopak tak, že zcela zastavili, kvůli čemuž musela stát i auta za nimi. Naopak vyjet z ní na hlavní silnici byl hazard kvůli špatné přehlednosti. Nyní ji silničáři přebudovali na klasický tvar T – a k tomu přidali i odbočovací pruh. „Křižovatka se moc povedla, je z ní nádherný rozhled,“ pochvaluje si starosta Rudíkova Zdeněk Souček.

Podle něj se předchozí a současný stav křižovatky nedá vůbec srovnat. „Předtím to byla fakt ruská ruleta. Když člověk odbočoval k Rudíkovu, bylo to padesát na padesát. Teď to navíc zlepšil i ten odbočovací pruh,“ dodává starosta, který si křižovatku už také stačil projet.

Proměnila se i křižovatka z hlavní silnice směrem na Přeckov, která leží v úseku opravované trasy. Mimo jiné tu vznikly chodníky, které vedou autobusovým zastávkám.

Silničáři teď pracují nedaleko náramečské křižovatky. Čeká je práce na kilometr dlouhém úseku, který býval označován za nejhorší část trasy mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím. Podle Radka Žižky z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství zde práce potrvají až do konce října. „Součástí této etapy je také vybudování vážní zóny nedaleko rybníka Březina. Ta v budoucnu poslouží ke kontrole nákladní dopravy,“ vypichuje Žižka jednu z novinek, které zde vzniknou.

Kraj Vysočina, který je investorem stavby, bude stát modernizace obou dvou úseků přes 170 milionů korun. Než stavba skončí, budou muset řidiči jezdit po objížďkách. Osobní auta a menší nákladní vozy přes již zmiňovaný Hostákov, auta od 7,5 do 12 tun přes Vladislav, Náměšť nad Oslavou, Jinošov, Velká Bíteš, Ruda, Jabloňov. Zde je však v tomto týdnu situace poněkud zkomplikovaná kvůli opravě železničního přejezdu mezi Třebíčí a Vladislaví. Silnice je tak neprůjezdná. Auta nad 12 tun jsou odkláněna na dálnici D1.

Uzavírka silnice u Trnavy ovlivní i několik autobusových linek.

