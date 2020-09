Krása se závojem. Barokní most v Náměšti zahradily ploty, začala oprava

Významnou barokní památku v podzámčí v Náměšti nad Oslavou obsadili dělníci. Úkol mají jediný, zrekonstruovat a zachránit most, který ničila železobetonová deska. Ta byla na most umístěna v roce 1986, kdy projektanti udělali chybu, podobně jako v případě Karlova mostu v Praze. Most v Náměšti pochází z roku 1737.

Barokní most v Náměšti nad Oslavou. | Foto: Deník / Ivana Říhová

„Při první opravě byla použita železobetonová deska, která most překlenula. Na ní vše stojí, a to byla chyba, protože deska se pohybuje a trhá most. Rekonstrukce začala po dokončení průzkumů. Na projektu záchrany mostu jsme pracovali poslední dva roky, teď konečně začíná samotná rekonstrukce,“ řekl starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka. Kromě mostní konstrukce se opravy dočkají také sochy světců. „Momentálně probíhá jejich průzkum, jsou skenovány. Sochy jsou betonové a zčásti narušené, takže zjišťujeme, zda je budeme restaurovat, nebo raději necháme vyrobit nové. Záleží, jak moc finančně náročné to bude,“ vysvětlil Měrka. Co s odpadními plasty? Linka firmy z Okříšek z nich dokáže vyrobit i dlaždice Přečíst článek › Opravu zaplatí zčásti dotace, zbytek uhradí město. „Získali jsme dotaci z ministerstva kultury ve výši milion korun. Další dotaci jsme získali z ČEZu. V příštím roce počítáme s tím, že bychom mohli dostat v dotacích něco okolo dvou milionů a zbytek doplatíme sami. Rozpočet hodně ovlivní ty sochy, podle toho, které se opraví, ale zatím je náklad odhadován okolo dvanácti milionů,“ komentoval Měrka. Galerie 15 fotografií v galerii ›





Kromě mostu by v Náměšti chtěli opravit ještě ulici Husovu, která vede souběžně s hlavním tahem Třebíčské, a také sokolovnu. Ta na svou rekonstrukci zatím čeká marně. „Vyhlásili jsme už páté výběrové řízení v řadě. Z různých důvodů se nezadařilo, na některé se ani nikdo nepřihlásil, jindy to bylo zase hrozně drahé. Proto jsme přikročili k úpravě rozsahu stavby,“ dodal Měrka.

