Třebíčané se rozhodli, že ve městě průvod Krampusů nechtějí. Proti strašidlům hlasovalo v anketě 439 lidí, přičemž celkem se hlasování zúčastnilo 728 respondentů. Průzkum v létě vyhlásila radnice.

Krampus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Otázka více zajímala ženy než muže, bylo jich 55 procent. Nejvíc hlasujících bylo ve věku od 31 do 45 let, nejméně pak hlasovali mladí do osmnácti let,“ popsala statistiky mluvčí města Irini Martakidisová.