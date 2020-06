Lídři jednotlivých stran:

ČSSD - Jiří Běhounek

Hnutí ANO - Martin Kukla

KDU-ČSL - Vít Kaňkovský

KSČM – Pavel Hodáč

ODS + Starostové pro občany – Vít Schrek

Piráti - Hana Hajnová

SPD - Karel Fink

Starostové pro Vysočinu - Lukáš Vlček

Strana zelených - Silvie Čermáková

TOP09 – Zdeněk Dvořák

„Ve volební kampani budeme hrát o obhajobu posledního volebního výsledku, tedy o jedenáct mandátů. A ty budeme chtít obhájit,“ řekl předseda Krajského předsednictva Petr Krčál. Věří, že strana dosáhne dobrého volebního výsledku. Lídrem zůstává Jiří Běhounek, který je dle Krčála „tvůrčí a charismatický hejtman“.

Sociální demokraté na prahu možné ekonomické krize připomínají, že strana podobnou situací prošla zhruba před deseti lety. „Jsem přesvědčen, že jsme tuto situaci zvládli na jedničku a máme zkušenosti, jak se chovat v krizových situacích,“ řekl Krčál a vzpomněl na nedávnou pandemii. „Ve svých plánech nestřílíme od vedle a ani se neschováváme za megalomanskými návrhy. Prostě víme, jak na to,“ dodal Běhounek.

Sociální demokraté chtějí spustit kampaň prvního září. „Bude to silný životní příběh v čele kraje, příběh o úspěšných dvanácti letech při ekonomickém, sociálních a kulturním rozvoji Kraje Vysočina. Také příběh o Jiřím Běhounkovi, který dovedl úspěšně léčit a rozvíjet náš kraj, a to jako lékař a hejtman,“ předeslal Krčál. Prioritou podle něj je posunout zkvalitnění života lidí na Vysočině opět o velký kus dále.

Ambiciozní je i hnutí ANO. „Naše hnutí jde do krajských voleb s cílem zvítězit, získat si důvěru voličů a následně plnit cíle, které si dalo,“ předeslal lídr kandidátky a současný náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. „Udělalo by mi obrovskou radost, pokud bychom v krajských říjnových volbách dosáhli na patnáct zastupitelských mandátů. Máme v týmu velice schopné lidi, kteří jsou připraveni pro Kraj Vysočina usilovně pracovat a posouvat ho tak kupředu,“ prozradil.

Volební program hnutí ANO přitom prý vychází z toho, co Vysočina potřebuje. Je v něm například dostupné a kvalitní zdravotnictví, dostatek pitné vody, rozvoj obcí nebo obchvaty a opravy silnic. „Deset nejnebezpečnějších úseků silnic v kraji upravíme tak, aby se na nich nehody nestávaly,“ slibuje Kukla.

I když byl Deníku jako volební manažer Hnutí ANO přestaven právě Kukla, on sám to vyvrací. I když prý má jako lídr kandidátky přirozeně potřebu na připravenou kampaň přiměřeně dohlížet, ambice být navíc i volebním manažerem vzhledem k dalším povinnostem nemá.

Starostové pro Vysočinu chtějí dvojnásobek

Odvážný je před volbami lídr uskupení Starostové pro Vysočinu a starosta Pacova Lukáš Vlček. „Chceme minimálně zdvojnásobit své zastoupení. Naší ambicí je ale volby vyhrát,“ řekl a pokračoval: „Starostové pro Vysočinu jsou unikátní tím, že jsou na naší kandidátce zastoupeni starostové a starostky z největších měst na Vysočině, ale i významní starostové z těch nejmenších obcí.“

Strana se chce zaměřit na veřejné služby, například oblast zdravotnictví, dále investice do dopravy a v neposlední řadě také životní prostředí. Je zajímavé, že se na jedné kandidátce setkávají Roman Fabeš a Karolína Koubová, kteří spolu vedou spory o vodohospodářský majetek v Jihlavě. „Jejich společná kandidatura spíše podněcuje komunikaci a vůli řešit letitý spor o vodohospodářský majetek v Jihlavě,“ uvedl Vlček.

Pět křesel má aktuálně v zastupitelstvu ODS, která se spojila se Starosty pro občany a společně chtějí počet mandátů zdvojnásobit. „Ale dvouciferný výsledek je naším minimálním cílem,“ připomněla oblastní manažerka Jana Žáková. Lídr občanských demokratů Vít Schrek pak aspiruje na hejtmana.

Volební program občanských demokratů pak bude stát na šesti prioritách, které „zahrnují aktuálně důležité oblasti současného a především budoucího života na Vysočině, který je potřeba po náročném období koronakrize probudit zpět k běžnému fungování“. Volebním sloganem tak je Probuďme Vysočinu. „V prioritách nechybí péče o zdraví obyvatel, ochrana lesů, půdy a vody, rozvoj a dostupnost malých obcí, podpora rodiny, sociálních služeb, podnikání a také pracovních příležitostí pro obyvatele Vysočiny,“ vyjmenovala Žáková.

Chtějí se účastnit vedení kraje

KDU-ČSL má aktuálně sedm křesel a vzhledem k předpokládané větší konkurenci co do počtu stran budou spokojeni s každým místem navíc oproti současnému počtu. Strana by také ráda opustila řady opozice. „Možnost přímo se účastnit vedení kraje je ambicí každé politické strany, která do voleb vstupuje, a tedy i naší,“ potvrdil krajský tajemník Josef Herbych.

Lidovecká kandidátka jde do voleb s heslem Recept pro zdravou Vysočinu. „Důraz klademe zejména na dostupnost zdravotní a sociální péče, na zlepšení stavu silnic a kvalitní veřejnou dopravu. Jako zcela zásadní pro budoucnost vidíme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě společně s komplexem opatření proti suchu,“ uvedl Kaňkovský a pokračoval: „Rozhodně nezapomínáme také na podporu zaměstnanosti a podnikání, což bude vzhledem k ekonomickým dopadům pandemie koronaviru zásadní.“

Již dříve pak strana uvedla, že na kandidátce nebude jméno Jaromíra Kaliny, který byl ještě před rokem náměstkem jihlavské primátorky. Pak rezignoval na svůj post a následně sám přešel do řad jihlavské opozice.

Komunisté chtějí na Vysočině udržet vodu, práci i lidi. „Program pro krajské volby směřuje do oblastí hospodářského rozvoje, dopravy, rozvoje kraje, zdravotnictví, kultury, sportu a bezpečnosti, tedy všude tam, kde krajská samospráva může pomoci a prospět,“ uvedla Helena Vrzalová ze strany a připomněla, že se v předchozím volebním období stana podílela na vedení kraje. Další opoziční strana SPD vidí jako hlavní témata před volbami vodu, kůrovce, bezpečí a dopravu.

I strany v opozici by rády posílily své postavení. „Šest křesel hodláme obhájit, samozřejmě by potěšil lepší výsledek, odpovídající práci našich zastupitelů,“ dodala Vrzalová.

Sami za sebe jdou do voleb v SPD, aktuálně držící tři křesla v koalici s SPO. „Spokojeni budeme s výsledkem kolem deseti procent,“ řekl k volbám předseda Regionálního klubu Kraje Vysočina Karel Fink, který je zároveň jedničkou kandidátky.

Zelení, Piráti a TOP09

Do zastupitelstva se chtějí historicky poprvé dostat Zelení. V roce 2016 jim však chybělo jen málo, necelá stovka hlasů. „Letos chceme být úspěšnější, ač nejsme v koalici s žádnou parlamentní stranou,“ uvedl Patrik Priesol ze Strany Zelených. S heslem Budoucnost bude zelená nebo žádná je do voleb vede jihlavská radní pro kulturu Silvie Čermáková.

Zelení chtějí, aby se tématům jako je změna klimatu, adaptace krajiny na období sucha, retence vody k krajině nebo ochrana biodiverzity začala na krajské úrovni věnovat odpovídající pozornost. „Vysočina je stále mnohými prezentovaná jako zdravý region se zachovalou přírodou a s velkým potenciálem pro rekreaci a spokojený život. Přitom ale stále vycházíme spíše z toho, co jsme zdědili, než že bychom se o to sami zasloužili,“ soudí Čermáková.

Kampaň Zelených bude především on-line a v měsíci září pak kontaktní k hlavním tématům. „Uspořádáme také happening k tématům zadržování vody v krajině a adaptace krajiny na období sucha,“ plánuje Priesol.

Do krajského zastupitelstva by se chtěli probojovat také Piráti. „Rádi bychom letos složení krajského zastupitelstva doplnili o pirátský pohled, protože máme zajímavé nápady i odborné zkušenosti pro další rozvoj našeho kraje,“ prohlásila Hana Hajnová, která do voleb vstupuje na čele kandidátky. Piráti chtějí potvrdit nebo ještě vylepšit volební preference, které hovoří o deseti procentech. „Já jsem z pozice lídryně kandidátky připravena pozici hejtmanky po volbách zastávat,“ odpověděla na dotaz Deníku. Volební program včetně priorit pro krajské volby chtějí Piráti představit ve středu čtyřiadvacátého června dopoledne v Jihlavě.

Ve stejný den, ovšem po obědě, představí další jména na kandidátce i TOP09. Tu povede starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák. „Naší ambicí je v krajských volbách uspět, projít do zastupitelstva a mít zajímavý koaliční potenciál pro povolební vyjednávání,“ řekl Dvořák. „V kampani se chceme více zaměřit i na venkov a nebýt vidět jen ve městech,“ dodal s tím, že polovina obyvatel kraje bydlí právě na venkově.