Osm z devíti osobností odpovědělo kladně a poodhalilo svůj názor na řešení letitého problému. „Naší prioritou je do budoucna vize vybudovat v Jihlavě lékařskou fakultu se vším všudy. Ta by přinesla mozky, lékaře, je to ale běh na dlouhou trať,“ řekl lídr koalice Stačilo a lékárník Miloslav Vrzal. Jednička Pirátů Hana Hajnová pak hovořila o tom, že na Vysočinu musí přijít nejen lékařky, ale i jejich partneři a manželé.

Jiný názor měl pouze lídr Socdem Jiří Běhounek, lékař a někdejší hejtman. „Myslím že ten recept nikdo nemá, ač o tom všichni hovoří. Podle mě je nezbytné, aby stát udělal nějaké kroky tak, aby do venkovských oblastí lidé mohli přijít a byli adekvátně oceněni,“ prohlásil.

Lékařská fakulta v Jihlavě? Kandidáti na hejtmana nabízejí svá řešení | Video: Deník/Jakub Vítek

