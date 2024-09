Beata Rajská

Módní návrhářka, Žďár nad Sázavou

close info Zdroj: Deník/Helena Zelená Křížová zoom_in Beata Rajská, módní návrhářka, Žďár nad Sázavou

Koho byste si přáli hejtmanem?

Až po Vašem dotazu, jsem si otevřela kandidáty na hejtmana kraje Vysočina, protože doba, kdy jsem sledovala intenzivně politické dění, je pryč. A myslím, že tohle je postoj spousty občanů. Politika dneška není diskuse, ale neustále hádaní se mezi sebou. Ano, vím, jedná se o komunální volby a komunální politika je trochu jiná.

Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

No to, co jsem si teď přečetla, když jsem Vám chtěla odpovědět, mi jen potvrzuje ostatní. Že politika nemá výrazné osobnosti, jména. Já je neznám, já o nich nemám co číst. Čím mě mohou inspirovat, co mě od nich může motivovat. Ukažte a já se rozhodnu. Jediné jméno, co tady na Vysočině znám je pan Mudr. Jiří Běhounek, toho jsem uznávala (ale ten je pro mě v nevolitelné straně). Já vím, že to nejsou volby na státníky, ale politici, za kterými stojí jen dobré marketingové kampaně, mi nestačí. K volbám ale samozřejmě půjdu a vybírat budu.

Petr Kletečka

Ředitel tiskáren, Havlíčkův Brod

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Petr Kletečka, ředitel tiskáren, Havlíčkův Brod

Koho byste si přál hejtmanem?

Vítězslava Schreka. Oba máme blízký vztah k hudebnímu provozu a ke knížkám i podobný pohled na svět. Uchoval svoji integritu. Politika na všech úrovních může mít jen takovou pověst, jakou pověst mají lidé, kteří do ní vstupují a politiku provozují. Stávajícímu hejtmanovi věřím stejně jako před čtyřmi lety čisté úmysly i kompetenci dělat dobře svou práci a měnit věci k lepšímu.

Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

Vítězslav Schrek

Petr Vaculín

Předseda klubu Wu-shu Pelhřimov, Pelhřimov

close info Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek zoom_in Petr Vaculín, předseda klubu Wu-shu Pelhřimov; Foto se souhlasem Petra Vaculína

Koho byste si přál hejtmanem?

Chystám se k volbám jít, ačkoli mám ve stejné době turnaj. Jen dosud nevím, komu dám svůj hlas. Na kandidátky jsem se totiž nedíval.

Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

Nemám tušení. Kdybych to věděl, tak si vsadím.

Nela Kyselová

Venkovská spisovatelka, Rybníček

close info Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek zoom_in Nely Kyselové, venkovská spisovatelka; Foto se souhlasem Nely Kyselové

Koho byste si přála hejtmanem?

Netuším, jestli vůbec půjdu volit. Takže jsem se ani nedívala, jaké jsou kandidátky.

Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

O politiku se příliš nezajímám, takže je mi jedno, kdo volby vyhraje. Dobrým hejtmanem by podle mě mohl i můj pes Míša. Je totiž upřímný a neřeší žádné exkrementy.

Michal Zábrš

Ředitel muzea, Třebíč

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Michal Zábrš, ředitel muzea, Třebíč. Foto: Karolína Jakubcová

Koho byste si přál hejtmanem?

Pracuji v kulturní instituci zřizované krajem, tudíž jsou pro mě nadcházející volby z hlediska profese důležité. Přál bych si tedy hejtmana či hejtmanku, pro kterého bude podpora kultury samozřejmostí, a to nejen z důvodu politických, ale zkrátka proto, že půjde o člověka s nadhledem, přehledem a jiskrou v oku. Současně hejtmana, který nebude razantně měnit pravidla hry, maximálně vylepšovat nastavený systém. Spolupráce s naším zřizovatelem je myslím na dobré úrovni. Na výběr ve volbách se však nejsem schopen dívat pouze takto úzce utilitárně, tudíž zásadní pro mé rozhodování jsou obecnější věci, ač nemusí být úzce spojeny s naším krajem: podpora občanské společnosti a demokratického vývoje po roce 89, nerelativizování ruské agrese na Ukrajině apod.

Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

To si nedovoluji odhadnout, nezbývá mi než doufat, že někdo, kdo odpovídá mému přání z první otázky.

Antonín Axman

Bývalý ředitel KD Ostrov Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod

close info Zdroj: Deník/Jana Kudrhaltová zoom_in Antonín Axman

Koho byste si přáli hejtmanem?

Dosavadní hejtman Vítězslav Schrek je v produktivním věku a nemá za sebou žádnou kauzu.

Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

Pokud ustojí povolební vyjednávání, měl by pokračovat Vítězslav Schrek.

Markéta Hejkalová

Ředitelka Podzimního knižního veletrhu, spisovatelka, překladatelka, Havlíčkův Brod

close info Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni zoom_in Nakladatelka Markéta Hejkalová

Koho byste si přála hejtmanem?

Z kandidátů znám blíže bývalého hejtmana Jiřího Běhounka a současného hejtmana Vítězslava Schreka. Myslím, že oba vedli Vysočinu dobře a ráda jsem s nimi při Podzimním knižním veletrhu spolupracovala. Ale vyhrát může jenom jeden, proto v letošních krajských volbách podporuji Vítězslava Schreka.

Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

Věřím, že vyhraje Vítězslav Schrek.

Tomáš Kratochvíl

Podnikatel, Jihlava

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Tomáš Kratochvíl, podnikatel

Koho byste si přáli hejtmanem?

Odpověď je jasná a stručná. Přál bych si, aby to byl Vítězslav Schrek. Jsem spokojen s jeho prací. Je to pravičák, já jsem pravičák.

Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

Vítězslav Schrek. Já si myslím, že svoji práci dělá dobře, a proto volby opět vyhraje. Víc nemám co dodat.

Marek Řezáč

Zaměstnanec v dopravě, Jihlava

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Marek Řezáč, zaměstnanec v dopravě

Koho byste si přáli hejtmanem?

Já se vždy snažil odlišovat politiku komunální, krajskou a celostátní, ale protože jsem silně nespokojený se stávající vládou a její kroky, tak hlas určitě nedám žádné vládní straně. Jako hejtmana si dokážu představit opět pana Běhounka, nebo úplně nějakého politického nováčka z mimoparlamentních stran. Třeba by to do politiky přineslo něco nového.

Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

Vzhledem k povolebním jednání a různým koaličním svátkům se těžko odhaduje, kdo povede kraj v dalších letech, ale tipuji ODS, nebo ANO.

Martin Maláč

OSVČ, Nová Ves

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Martin Maláč, OSVČ

Koho byste si přáli hejtmanem?

Hejtmanem bych si přál mít opět Víťu Schreka, znám ho osobně, je to pracovitý, schopný člověk, přitom je poctivý, slušný a stále stejně skromný.

Kdo podle vás hejtmanem skutečně bude?

Doufám, že opět Schrek, nebo někdo jiný slušný. Děsím se toho, že to bude někdo ze strany ANO, tam zcela logicky nikdo slušný být ani nemůže.