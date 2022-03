Nový blok bude: vláda spustí tendr na Dukovany, ovlivní to celou Vysočinu

"Je to z toho důvodu, že v okamžiku, kdy nám tam vstoupily výkupy pozemků, tak některá ta jednání a dohody se prodlužují," uvedla Hajnová. Doplnila, že kromě čtyřiačtyřiceti milionů korun, které kraji zůstanou z loňska, by mělo Vysočině v tomto roce na přípravu silničních obchvatů ze SFDI plynout dalších skoro devatenáct milionů korun.

Dukovany a Temelín hlásí druhou nejvyšší výrobu v historii

Tendr na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany zahájila společnost ČEZ minulý týden, jeho vyhodnocení by mělo být uzavřené do konce roku 2024. Stavba nového dukovanského bloku by podle zveřejněných informací měla začít v roce 2029, do zkušebního provozu by měl být tento blok uvedený v roce 2036.