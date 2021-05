„Mohu potvrdit, že o výběru zhotovitele na akci II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba bylo již rozhodnuto. Do doby uzavření smlouvy ale nelze sdělovat další informace,“ konstatovala Hana Strnadová z krajského Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Rada kraje o vítězi výběrového řízení rozhodla v úterý 18. května. Ze zadávací dokumentace volně přístupné na internetu je patrné, že staveniště by měla firma převzít ještě tento měsíc a dokončena by měla být příští rok v prosinci.

Rekonstruovat se bude ve dvou etapách. V první fázi bude opravena silnice od Hrotovic po křižovatku před Slavěticemi. Nejhorší část až po Slavětice, se dočká opravy až v příštím roce. Součástí rekonstrukce bude i oprava mostu ve Slavěticích a výstavba nových chodníků od Hrotovic ke sportovnímu areálu.

„Na celou akci se připravujeme až na příští rok, kdy budeme opravovat i chodníky a obrubníky,“ poznamenal starosta Slavětic Antonín Kovář.

Běh na dlouhou trať

Úsek by měl být pro dopravu po celou dobu uzavřen. Umožněn bude vjezd pouze záchranářům a vlastníkům nemovitostí. Celá rekonstrukce by měla přijít na zhruba 90 milionů korun.

„Už dlouho se mluví o tom, že Slavětice budou mít obchvat. Je to ještě běh na dlouhou trať, ale věřím, že se nakonec dočkáme,“ míní starosta Kovář.

Úsek mezi Slavěticemi a Hrotovicemi označili čtenáři Deníku Vysočina v nedávné anketě za jeden z nejhorších a nejponičenějších úseků na Vysočině.

V silnici jsou obrovské a nebezpečně hluboké výmoly prakticky v celé délce. Projetí úseku vyžaduje opatrnost a zručnost.

„Denně tam projede několik stovek, možná tisíce aut kvůli práci v dukovanské elektrárně. Silnice je v dezolátním stavu a nikoho to nezajímá. Jako řešení problému tam dali značku "Nerovnost vozovky" a myslí si, že to něco vyřeší. Ta silnice je již několik let v havarijním stavu. Mělo by se s tím něco dělat,“ napsal například do ankety Deníku Jan Okřina. Podobných názorů jako on, mělo několik dalších čtenářů.