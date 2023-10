Kraj opraví silnici mezi Trnavou a Rudíkovem. Přibude i zóna pro vážení kamionů

Do oprav silnice mezi Trnavou a Rudíkovem by se měli dělníci pustit ještě do konce letošního roku. Součástí rekonstrukce bude i vybudování vážní zóny pro nákladní auta. Úplně hotovo má být v červnu 2025.

Kraj nechá opravit dvou a půl kilometrový úsek silnice od čerpací stanice Rudíkov až po obchvat Trnavy. | Foto: poskytl Kraj Vysočina