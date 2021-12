Hazard na vysočinské D1: policie budila řidiče, kamiony zaparkovali na dálnici

Očkování třetí dávkou na Vysočině

(údaje ÚZIS ke 14. 12. 2021):



* V rámci celé ČR dostalo posilující dávku 15,8 % lidí.

* Z celé ČR, kde žije 10,7 milionu obyvatel, dostalo třetí dávku 1,7 milionu.

* Ve vakcinaci seniorů je Vysočina nadprůměrná ve všech kategoriích kromě věkového rozmezí 80 až 84 let (v kraji se naočkovalo 61,8 %, v ČR 62,7 %) a ve věku 90 a více let (v kraji se naočkovalo 51,6 %, v ČR 52,5 %).

V číselném vyjádření to znamená, že na Vysočině dostalo třetí dávku už přes 86 tisíc obyvatel z necelých 509 tisíc. Nejčastěji si pro ni přišli lidé ve věkovém rozmezí 70 až 74 let, a to přes 16 tisíc obyvatel kraje. Za nimi jsou lidé ve věku 65 až 69 let (necelých 15 tisíc dávek) a 75 až 79 let (přes 12 tisíc dávek). V Kraji Vysočina žije také jedno dítě ve věku 12 až 15 let, které také již dostalo posilující dávku.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný je s těmito čísly spokojen. Upozorňuje však, že skutečnost se může trochu lišit. „Na rozdíl od první a druhé dávky se v případě třetí neeviduje místo bydliště očkovaného. Naše mobilní očkovací centra provozuje společnost Podané ruce. Spolupráce s ní je vynikající, ale protože Podané ruce jezdí kromě Vysočiny očkovat i do Jihomoravského a Pardubického kraje, může se stát, že se čísla překlopí do těchto krajů,“ vysvětlil Novotný.

Společnost Podané ruce očkovala ve středu 15. prosince také v Hrotovicích na Třebíčsku. Brány očkovacího centra v tamním muzeu se otevřely v deset ráno, o hodinu později stále přicházeli další lidé. „Ve velkých městech se stává, že na začátku bývají i dvouhodinové fronty. Tady větší návaly nepředpokládáme, nicméně účast je zhruba průměrná, lidé zájem o očkování tedy mají,“ sdělil koordinátor Podaných rukou Radek Müller.

Mezi těmi, kdo se v Hrotovicích přišli naočkovat, byl i Zdeněk Filka. „Aspoň budu mít klid. Nebaví mě chodit na kdejaké testy a nechat se špejlí šťourat v nose. Mohl bych se nechat očkovat i na Dukovanech, tam očkují pravidelně, ale zrovna jsem měl cestu do Hrotovic, tak jsem se tu zastavil,“ sdělil Filka.

Vakcína pro děti od 5 do 11 let: první očkování o víkendu v Hruškových Dvorech

Podle náměstka Novotného není očkování soutěž. Nezáleží na tom, který kraj je první, nejdůležitější je aktivní přístup obyvatel. Vedení kraje si proto cení toho, že lidé na Vysočině vakcinaci berou zodpovědně. „Zároveň musím pochválit i všechny zdravotníky, kteří v tomto ohledu opravdu pracují na maximum. Teď na ně bude ještě větší tlak, protože se posilující dávkou budou moci očkovat padesátníci. Ti chodili na první a druhé očkování opravdu ve velké míře, což je jedině dobře. Zároveň ale můžeme předpokládat, že stejně tak si budou chodit i pro třetí dávku,“ upozornil místohejtman.