Částka byla oproti loňskému roku navýšena o sto třicet tisíc, protože obnovovat trasy v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou je nákladnější.

„Systém značení v regionu se každočně daří udržovat funkční. Dotace pomůže nejen s úhradou kůrovcovou kalamitou poškozených tras, ale především s výměnou poškozených rozcestníků, map, dále s instalací nových značek a směrovníků,“ popsala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast památkové péče, kultury a cestovního ruchu Jana Fischerová (ODS).

Tři sta padesát tisíc z dotace půjde do obnovy a údržby značení pěších a lyžařských turistických tras. Ty jen v kraji měří více než tři tisíce kilometrů. Rok co rok je na nich třeba kompletně obnovit třetinu sítě. Udržovat co vyměnit je navíc potřeba pětina informačních prvků a směrníků. „Pilotně je v plánu také proznačit alespoň jednu trasu vhodnou pro rekreační běžce,“ uvádí se v podkladech pro Radu kraje.

Klub českých turistů obhospodařuje v Česku před čtyřicet tisíc kilometrů pěších a lyžařských turistických tras a dále se podílí na značení více než třiadvaceti tisíc kilometrů tras pro cyklisty. Finance má převážně ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj a od jednotlivých krajů.

Dále je v kraji vyznačeno přes dva a půl tisíce kilometrů cyklistických tras. Turisté je chtěli v první polovině letošního roku všechny zkontrolovat a následně opravit případné závady.

Na tyto činnosti mají vyhrazených sto padesát tisíc korun. Půlmilionovou dotaci musí ještě schválit krajští zastupitelé.