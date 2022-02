V domě dříve sídlila mateřská škola, ta se ale před několika lety přestěhovala a celou budovu využívá úřad. Oprava budovy by ale nebyla příliš efektivní. Proto se Kožichovičtí rozhodli postavit úplně nový radnici.

„Podařilo se nám odkoupit rodinný domek, jehož bývalému majiteli jsme dělali opatrovníka. Když zemřel, celý rodinný domek i se zahradou a stodolou jsme odkoupili. V nové budově chceme postavit i dva byty pro případ nouze, počítáme i s místností pro menší sporty, jako třeba stolní tenis,“ vysvětlil starosta.

Stavební práce citelně zasáhnou do rozpočtu obce, který činí zhruba osm milionů korun ročně. Dříve se počítalo s tím, že vše vyjde na zhruba patnáct milionů korun, kvůli zvýšení cen ve stavebnictví se však nyní počítá se dvaceti. „Bohužel na to není žádná dotace. Máme ale nasmlouvaný úvěr. Byli jsme prozíraví, protože jsme ho uzavřeli loni v květnu, takže máme velice výhodnou úrokovou sazbu. Ta by byla dnes možná dvakrát nebo dvaapůlkrát vyšší,“ konstatoval Maštera.