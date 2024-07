Milan Krčmář dnes 05:14

Až se v září děti vrátí do škol a školek, ty v Koutech na Třebíčsku se mohou těšit na pořádné změny. Kouty, které mají jen necelé čtyři stovky obyvatel, jim totiž jako dárek do nového školního roku připraví dvě velké novinky. „V budově základní školy děláme přístavbu učebny. Základní školu máme dvoutřídní pro první až pátý ročník, navštěvuje ji okolo třiceti dětí. Učebna by měla být používána jako jazyková a odborná,“ vysvětlil starosta Miloš Dočekal.