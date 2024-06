Všude, kam se člověk podívá, stojí hasičská auta, znějí sirény a hučí motory. „Kolik máte vzduchu?!“ volá muž v hasičské přilbě a zářivě oranžové vestě do vysílačky. Odpovědí mu je jakési zachrčení, které běžný smrtelník nedokáže sluchově rozluštit.

Ohromný mumraj kolem třebíčského divadla Pasáž začal přitom poměrně nevinně. V hlavním sále se krátce po poledni 13. června sešly čtyři stovky lidí, aby všichni společně zhlédli snímek Simpsonovi ve filmu. Zhruba v polovině promítání se však na jevišti objevil kouř a lidé museli rychle opustit sál. „Těch čtyři sta lidí vyvedli ven zaměstnanci městského kulturního střediska. Jenže někde uvnitř prý zůstaly ještě další osoby. A ty musíme rychle najít,“ vysvětluje velitel zásahu Lukáš Blažej účel tohoto cvičení.

Ano, naštěstí se jedná o cvičení – které vypilované však do nejmenších detailů pro případ zásahu ve velké členité budově. Akce se odehrává celém rozlehlém prostoru divadla, a to za naprosté tmy.

Figuranty v této akci ztvárňují zaměstnanci městského kulturního střediska, městského úřadu, základní umělecké školy a žáci nedaleké základní školy T. G. Masaryka. Na místo přijely nejen vozy profesionálních hasičů z Třebíče, ale také dobrovolné sbory ze Starče a Jaroměřic nad Rokytnou. Sokolská ulice u Pasáže je neprůjezdná, městští policisté na ni žádná auta nepouštějí. Dělá to problémy zejména na Bráfově třídě, tedy na nejrušnější ulici v Třebíči, do níž Sokolská ústí. Na „Bráfce“ kvůli zásahu značně houstne provoz, který vzrůstá s blížící se dopravní špičkou. Sokolská ulice totiž slouží jako alternativní směr do jižní části města a běžně si jí zkracuje cestu množství řidičů.

Náhlá uzavírka se jednomu z nich nelíbí. Snaží se za každou cenu odbočit, a když mu v tom strážníci zabrání, rozhořčeně s nimi diskutuje, aniž by vnímal kolonu aut za sebou. Nakonec dupe na plyn a s ostrou gestikulací směrem k policistům odjíždí Bráfovou třídou pryč. „Ten by si měl zajít k očnímu, když nevidí, že u Pasáže stojí hasiči a že by tudy stejně nemohl projet,“ poznamenává asi osmnáctiletý chlapec ze skupinky, která zásah se zájmem sleduje.

Tito mladíci o cvičení věděli dopředu, značné části kolemjdoucích se ale při pohledu na množství hasičů zračí strach v očích. „Co se to tady proboha děje?“ ptá se vyděšeně jedna seniorka.

Když slyší, že se jedná jen o cvičení, s úlevou si oddychne. „Já myslela, že zase hoří. Nejdřív oheň v tom paneláku a teď tohle. To člověku na klidu nepřidá,“ podotýká paní s poukazem na tragédii z uplynulé neděle, kdy v Třebíči v Novodvorské ulici vypukl rozsáhlý požár panelového domu.

Cvičení trvá asi hodinu. Z Pasáže postupně vycházejí hasiči, většina z nich má úsměv na tvářích. S povděkem si sundávají masky a těžké přilby, svlékají i horní části kombinéz. Jsou zjevně rádi, že mají zásah za sebou. Podle všeho byl opravdu náročný.

„Na jevišti jako by hořelo a kluci to tam pomocí jednoho proudu hasili. Zároveň vyhledávali osoby, které v tom zakouřeném prostředí zůstaly. Byly třeba na lávce nad jevištěm, pak v prostoru pod jevištěm, dále v dílnách. Celkem jich bylo šest. Hledali jsme je ve tmě, elektřina už samozřejmě nefungovala,“ popisuje Lukáš Blažej.

„Ale stihli jsme to podle časového plánu, takže jsme spokojení,“ dodává s úlevou velitel zásahu a všechny hasiče následně posílá do hlavního sálu, kde se celá akce vyhodnotí.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Hasičské vozy opouštějí Sokolskou ulici a parkují opodál. Doprava se vrací do běžného režimu, auta už Sokolskou mohou opět projíždět. To vše sleduje i několik žáků ze ZŠ TGM, kteří se předtím účastnili evakuace. „Hm, tak bylo to zajímavý. Akorát ty Simpsonovy nás ale mohli nechat dokoukat,“ hodnotí vynáší konečný verdikt asi dvanáctiletý klučina.