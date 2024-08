V severovýchodní části okresu se mohou radovat obyvatelé Náměště nad Oslavou. Vyhrál tam totiž rybník Rathan, těsně přiléhající k Náměšti. Hlasující měli v anketě na výběr jak jižní, tak severní pláž, přičemž vyhrála ta první. „Ani se nedivím. Také na ni s přáteli ráda chodím. Je tam dostatečné vyžití pro mladé i pro rodiče s dětmi,“ podotkla Jitka Šťastná.

Tato mladá obyvatelka Náměště oceňuje nejen pěknou pláž se stínem, ale i možnost občerstvení. „Hlavně o letních večerech to tam kolikrát vypadá jako třeba v Itálii u moře,“ řekla Šťastná s trochou nadsázky. „Posedět u Rathanu při víně a koukat na vodní hladinu, ve které se odráží Měsíc, je super. Ale na koupání mám ráda i severní pláž Rathanu. Tam je to sice úplně bez zázemí, ale zase na ní nebývá tolik lidí,“ zamyslela se dále Šťastná.

V jihovýchodní části Třebíčska byla anketa trochu ovlivněná značnou rozlohou Dalešické přehrady. Tato velká vodní plocha však nakonec nezvítězila. Prvenství brala Vodní nádrž Markovka u Kožichovic – a zároveň v těsné blízkosti Třebíče. „To je asi také důvod, proč Markovka vyhrála. Chodí tam lidé z Třebíče,“ uvedl Štěpán Hobza. „Taky tam občas zajedu na kole, na osvěžení to stačí. Ale přiznám se, že mám raději ty menší odlehlé plážičky směrem ke Stříteži, než tu větší, která je hned u hlavní silnice,“ dodal tento Třebíčan.

Zatímco v předchozích dvou „čtvercích“ bylo možné vybírat spíše z přírodních ploch, v jihozápadní části okresu mohli lidé volit zejména z koupališť. Velký boj se strhl o ta v Rokytnici nad Rokytnou a v Kojeticích – v obou případech opět hojně navštěvovaných lidmi z Třebíče. Nakonec vyhrálo to kojetické. „Přiznám se ale, že já jsem tu dnes poprvé,“ sdělil redaktorovi Deníku Petr Vostal, který do Kojetic dorazil s rodinou. „Vždy jsem jen jezdil kolem a nikdy nezastavil. Tak jsme si řekli, že to tentokrát musíme zkusit. A moc se nám tu líbí. Je tu skvělé občerstvení, venkovní posilovna a teď jsem zjistil, že stačí přejít potok a hned jste u vinohradu na Sádku,“ vypočítal Vostal všechny klady, které zatím na kojetickém koupaliště objevil.

Vůbec nejvíce hlasovali lidé o vodních plochách v severozápadní části okresu. Je ale pravda, že tam k tomu přispěly i sociální sítě spjaté s Okříškami a Bransouzemi. Lidé na nich anketu sdíleli, takže tamní patrioti hlasovali buď pro koupaliště v Bransouzích, nebo pro rybník Pilný v Okříškách.

Nakonec vyhrál právě Pilný. Pomohl tomu i okříšský starosta Zdeněk Ryšavý, který také pomáhal informaci o anketě šířit.„Jsme rádi, že jsme nakonec vyhráli my a dostali tak Pilňák do povědomí,“ usmál se starosta. „Navíc u něj připravujeme různé úpravy. Chceme zachovat jeho přírodní ráz, ale zároveň to tam hodláme zmodernizovat. Rozšíříme pláž a zřejmě také molo, odkud se také chodí do vody, vyměníme i převlékárny. Do budoucna plánujeme i hřiště na plážový volejbal. To bude ale možné až poté, co Správa železnic provede úpravy trati, která vede podél rybníku,“ vysvětlil Ryšavý.

Čtveřicí nejoblíbenějších míst ke koupání na Třebíčsku se tak stal rybník Rathan u Náměště nad Oslavou, vodní nádrž Markovka u Kožichovic, koupaliště v Kojeticích a rybník Pilný v Okříškách. V anketě nebylo možné hlasovat pro velká městská koupaliště – cílem bylo objevit pro čtenáře i méně známá místa.